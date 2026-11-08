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FCSG-Noten gegen Lugano
Fulminante Espen überzeugen gegen den Leader durchs Band

St. Gallen tritt gegen den Leader fulminant auf. Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 5:0 der Espen gegen Lugano.
Publiziert: vor 2 Minuten
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St. Gallen zwingt das bislang so starke Lugano deutlich in die Knie.
Foto: Toto Marti
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Stefan KreisReporter Fussball

Keiner einziger St. Galler ist ungenügend, die Espen überzeugen durchs Band. Angefangen von Goalie Zigi, der mit einem Mega-Save die Null hält, hinüber zu Andrin Hunziker, der den ersten Doppelpack im Espen-Dress schnürt. Die besten Spieler aber heissen Lukas Daschner und Chima Okoroji. Erstgenannter bereitet die ersten beiden Tore vor und sprüht nur so vor Spielwitz, Okoroji spielt ein ums andere Mal sein Tempo aus und demonstriert, dass er nicht nur in der Dreierkette, sondern auch auf dem Flügel eine Wucht sein kann.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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13
21
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
FC Zürich
0:0
13
-1
21
6
Servette FC
Servette FC
0:0
13
1
17
7
FC Basel
FC Basel
2:2
13
-4
15
8
FC Thun
FC Thun
2:2
13
-10
14
9
FC Luzern
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
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13
-11
7
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