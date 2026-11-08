Keiner einziger St. Galler ist ungenügend, die Espen überzeugen durchs Band. Angefangen von Goalie Zigi, der mit einem Mega-Save die Null hält, hinüber zu Andrin Hunziker, der den ersten Doppelpack im Espen-Dress schnürt. Die besten Spieler aber heissen Lukas Daschner und Chima Okoroji. Erstgenannter bereitet die ersten beiden Tore vor und sprüht nur so vor Spielwitz, Okoroji spielt ein ums andere Mal sein Tempo aus und demonstriert, dass er nicht nur in der Dreierkette, sondern auch auf dem Flügel eine Wucht sein kann.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
13
21
34
2
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
0:0
13
-1
21
6
Servette FC
0:0
13
1
17
7
FC Basel
2:2
13
-4
15
8
FC Thun
2:2
13
-10
14
9
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
13
-11
7