St. Gallen tritt gegen den Leader fulminant auf. Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 5:0 der Espen gegen Lugano.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Keiner einziger St. Galler ist ungenügend, die Espen überzeugen durchs Band. Angefangen von Goalie Zigi, der mit einem Mega-Save die Null hält, hinüber zu Andrin Hunziker, der den ersten Doppelpack im Espen-Dress schnürt. Die besten Spieler aber heissen Lukas Daschner und Chima Okoroji. Erstgenannter bereitet die ersten beiden Tore vor und sprüht nur so vor Spielwitz, Okoroji spielt ein ums andere Mal sein Tempo aus und demonstriert, dass er nicht nur in der Dreierkette, sondern auch auf dem Flügel eine Wucht sein kann.