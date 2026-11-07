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GC-Noten zum Lausanne-Match
Ein Hopper zieht Sahnetag ein – drei bieten nur Magerkost

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der GC-Spieler zum 1:1 gegen Lausanne.
Publiziert: vor 4 Minuten
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1/8
Ludovic Magnin ist zurück als Lausanne-Trainer an der Seitenlinie.
Foto: Pius Koller
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Die Grasshoppers warten weiterhin auf den ersten Ligasieg unter Trainer Olaf Janssen. Lange Zeit sieht es gegen Lausanne aber danach aus – auch, weil Justin Hammel einen absoluten Sahnetag erwischt und in der zweiten Halbzeit gleich mehrere gefährliche Chancen vereitelt. Beim Gegentor ist dann auch er machtlos.

Einer, der da hätte eingreifen können, wäre Nico Rissi gewesen. Doch er verpasst es mit seinem Gegenspieler mitzugehen und ermöglicht so den Ausgleich. Mühe hat auch Simone Stroscio. Olaf Janssen erkennt das Problem aber und tauscht ihn zur Pause durch John Hilton aus – viel besser wird die Abwehrarbeit aber nicht.

Im Offensivspiel kann vor allem Samuel Krasniqi auf sich aufmerksam machen. Zwar gelingt ihm kein Torerfolg, trotzdem bereitet er etwas glücklich das 1:0 vor und ist auch sonst an allen Offensivaktionen beteiligt. Giotto Morandi erobert vor dem 1:0 den Ball und zeigt auch sonst eine solide Partie.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
FC Sion
13
11
26
4
FC Zürich
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
FC Luzern
13
-7
13
9
FC Thun
FC Thun
12
-10
13
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
-11
7
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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Grasshopper Club Zürich
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