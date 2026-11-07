Die Grasshoppers warten weiterhin auf den ersten Ligasieg unter Trainer Olaf Janssen. Lange Zeit sieht es gegen Lausanne aber danach aus – auch, weil Justin Hammel einen absoluten Sahnetag erwischt und in der zweiten Halbzeit gleich mehrere gefährliche Chancen vereitelt. Beim Gegentor ist dann auch er machtlos.

Einer, der da hätte eingreifen können, wäre Nico Rissi gewesen. Doch er verpasst es mit seinem Gegenspieler mitzugehen und ermöglicht so den Ausgleich. Mühe hat auch Simone Stroscio. Olaf Janssen erkennt das Problem aber und tauscht ihn zur Pause durch John Hilton aus – viel besser wird die Abwehrarbeit aber nicht.

Im Offensivspiel kann vor allem Samuel Krasniqi auf sich aufmerksam machen. Zwar gelingt ihm kein Torerfolg, trotzdem bereitet er etwas glücklich das 1:0 vor und ist auch sonst an allen Offensivaktionen beteiligt. Giotto Morandi erobert vor dem 1:0 den Ball und zeigt auch sonst eine solide Partie.

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