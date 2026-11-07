Zwei Tore, eines davon mit einem Sprint über fast siebzig Meter. Für Boteli-Ersatz Nivokazi gibts logischerweise eine 6. Ebenso für Eigengewächs Berdayes, das an allen vier Toren beteiligt ist: ein zweiter Assist, zwei erste – und ein blitzsauberes Tor.

Eine 5 kriegt die restliche Offensive mit Chouaref und Rrudhani sowie die beiden defensiven Mittelfeldspieler Kabacalman und Baltazar, die das Mittelfeld unter Kontrolle haben. Sowie Goalie Racioppi, der mehrmals mit Glanzparaden verhinderte, dass Vaduz, nicht eines, zwei oder sogar drei Tore machte. Die Chancen waren vorhanden. Für den Rest des Teams gibts eine 4.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch näher dran am FC Sion Füge jetzt Sion deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Füge weitere Klubs hinzu Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen