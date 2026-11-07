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Einzelkritik zum Sieg in Vaduz
Nicht nur Doppelpacker Nivokazi bekommt die Bestnote

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 4:0-Sieg von Sion gegen Vaduz.
Publiziert: vor 4 Minuten
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1/5
Ausgerechnet Boteli-Ersatz Rilind Nivokazi wird in Vaduz zum Matchwinner.
Foto: keystone-sda.ch
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Alain KunzReporter Fussball

Zwei Tore, eines davon mit einem Sprint über fast siebzig Meter. Für Boteli-Ersatz Nivokazi gibts logischerweise eine 6. Ebenso für Eigengewächs Berdayes, das an allen vier Toren beteiligt ist: ein zweiter Assist, zwei erste – und ein blitzsauberes Tor.

Eine 5 kriegt die restliche Offensive mit Chouaref und Rrudhani sowie die beiden defensiven Mittelfeldspieler Kabacalman und Baltazar, die das Mittelfeld unter Kontrolle haben. Sowie Goalie Racioppi, der mehrmals mit Glanzparaden verhinderte, dass Vaduz, nicht eines, zwei oder sogar drei Tore machte. Die Chancen waren vorhanden. Für den Rest des Teams gibts eine 4.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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12
26
34
2
BSC Young Boys
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13
16
28
3
FC Sion
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13
11
26
4
FC Zürich
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12
-1
20
5
FC St. Gallen
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12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
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12
-4
14
8
FC Luzern
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13
-7
13
9
FC Thun
FC Thun
12
-10
13
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1:0
13
-12
13
11
FC Vaduz
FC Vaduz
13
-5
10
12
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0:1
13
-12
6
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