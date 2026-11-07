Zwei Tore, eines davon mit einem Sprint über fast siebzig Meter. Für Boteli-Ersatz Nivokazi gibts logischerweise eine 6. Ebenso für Eigengewächs Berdayes, das an allen vier Toren beteiligt ist: ein zweiter Assist, zwei erste – und ein blitzsauberes Tor.
Eine 5 kriegt die restliche Offensive mit Chouaref und Rrudhani sowie die beiden defensiven Mittelfeldspieler Kabacalman und Baltazar, die das Mittelfeld unter Kontrolle haben. Sowie Goalie Racioppi, der mehrmals mit Glanzparaden verhinderte, dass Vaduz, nicht eines, zwei oder sogar drei Tore machte. Die Chancen waren vorhanden. Für den Rest des Teams gibts eine 4.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
13
11
26
4
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
13
-7
13
9
FC Thun
12
-10
13
10
Grasshopper Club Zürich
1:0
13
-12
13
11
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
0:1
13
-12
6