Am Freitag startet die Super League in die Kampagne 2025/26. Während die SFL den kompletten Spielplan noch nicht angesetzt hat, sind die Begegnungen der ersten 22 Runden bereits fix. Blick präsentiert die Spiele, die du nicht verpassen darfst.

Thun kompensiert Derby-Wegfall mit Berner Derby gegen YB

In wenigen Tagen ist es endlich soweit. Nach zwei Monaten Pause erfolgt am Freitag um 20.30 Uhr der Anpfiff in die Super-League-Saison 2025/26, die im selben Modus wie die letzten beiden Spielzeiten mit zwölf Teams und 38 Spieltagen ausgetragen wird. Zwar sind derzeit erst 22 Runden von der SFL angesetzt, diese beinhalten jedoch bereits einige Highlights.

Thun kompensiert Derby-Wegfall nach Yverdon-Abstieg

Wie in der letztjährigen Saison kommt es auch 2025/26 wieder in drei Kantonen zu Duellen lokaler Mannschaften – dank des FC Thun. Während beide Protagonisten des Rhone-Derbys (Sion-Servette) und alle drei Zürcher Mannschaften (FCZ, GC und Winti) nach wie vor in der höchsten Schweizer Liga antreten, sorgt der FC Thun für eine weitere Begegnung zwischen zwei Kantonsnachbarn. Das Berner Derby gegen YB kompensiert zudem den Wegfall des Waadtländer Derbys zwischen Lausanne und Yverdon, nachdem Letztere den Abstieg nach zwei Jahren Erstklassigkeit im vergangenen Mai nicht verhindern konnten.

Zum ersten Derby der Saison kommts bereits am vierten Spieltag. Am 23. August kämpfen Sion und Servette im Tourbillon um Punkte. Einen Tag später kreuzen auch im Letzigrund GC und Winterthur die Klingen.

Wann Wer 23.8. / 18 Uhr Sion – Servette 24.8. / 14 Uhr GC – Winterthur 30.8. / 18 Uhr Winterthur – FCZ 27./28.9. / Anspielzeit noch offen YB – Thun 4.10. / 20.30 Uhr live auf SRF GC – FCZ 8./9.11. / Anspielzeit noch offen Winterthur – GC 29./30.11 / Anspielzeit noch offen FCZ – GC 13./14.12. / Anspielzeit noch offen FCZ – Winterthur 24./25.1. / Anspielzeit noch offen Thun – YB 31.1./1.2. / Anspielzeit noch offen Servette – Sion

FCB-Fans können sich auf Doppelhighlight in englischer Woche freuen

Vergangene Saison waren die Bebbi das Mass aller Dinge und sicherten sich überlegen und völlig verdient das nationale Double. Während YB die Saison mit satten zwölf Punkten Rückstand auf Rang 3 beendete, schaffte es der FCZ nicht einmal in die Championship Group. Dennoch zählen die Begegnungen mit diesen beiden Mannschaften zu den Saisonhighlights.

In der diesjährigen Saison kommt es Ende Oktober/Anfang November gleich zum Doppelschlag. Innert weniger Tage empfangen Shaqiri und Co. erst den FCZ im heimischen Joggeli, ehe sie direkt weiter nach Bern reisen. Das erste Aufeinandertreffen mit YB steht indes bereits in der vorgezogenen Runde 4 vom 6. August an und wird live bei SRF gezeigt. Grund für die Spielverschiebung ist der Einsatz in europäischen Wettbewerben beider Mannschaften.

Wann Wer 6.8. / 20.30 Uhr live auf SRF FCB – YB 28.-30.10. / Anspielzeit noch offen FCB – FCZ 1./2.11. / Anspielzeit noch offen YB – FCB 24./25.1. / Anspielzeit noch offen FCZ – FCB

Vierwöchige Winterpause und Saisonende Mitte Mai

Die neue Super-League-Kampagne startet am 25. Juli um 20.30 Uhr mit dem Spiel FCZ gegen Sion. Wenn am 21. Dezember die letzten Spiele in diesem Kalenderjahr stattfinden, wird exakt die Hälfte der Saison gespielt sein (19 von 38 Runden). Die Liga macht dann eine Pause von vier Wochen, ehe am Wochenende vom 17./18. Januar der Meisterschaftsbetrieb wieder aufgenommen wird.

In der ersten Phase werden 33 Runden gespielt, ehe die Liga wie bereits in den letzten zwei Jahren in Championship und Relegation Group geteilt wird. Danach stehen fünf entscheidende Spiele an, um die Schlusstabelle zu bestimmen. Ihr Ende findet die diesjährige Spielzeit schliesslich am 16. (Relegation Group) beziehungsweise 17. Mai 2026 (Championship Group). Die beiden Barragespiele gehen in der Folgewoche über die Bühne. Keinen Monat später erfolgt am 11. Juni der Startschuss in die WM in den USA, Mexiko und Kanada.