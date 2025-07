Die Grasshoppers erleben einen weiteren personellen Umbruch. Neben Neuzugängen im Kader und Gerüchten um Verstärkungen aus St. Gallen, kommt es zur Trennung von Mitarbeitenden in Schlüsselpositionen.

Darum gehts GC-Sportchef Alain Sutter plant Kader und analysiert alle Klubebenen

Personelle Änderungen in der Geschäftsleitung und im Internat

Tobias Wedermann Fussballchef

Sechs neue Gesichter im Kader und einen neuen Trainer an der Seitenlinie: Das Werk des ebenfalls neuen GC-Sportchefs Alain Sutter soll vorerst fertiggestellt sein. Die Kaderplanung gilt hinsichtlich des Saisonstarts gegen Luzern in der kommenden Woche als beendet. Das vorgegebene Budget aus Los Angeles liegt in der Sphäre von Winterthur und Thun, weshalb man fast ausschliesslich auf junge Ausbildungsspieler setzt.

Während rund um die 1. Mannschaft also klare Verhältnisse herrschen, brodelt es hinter den Kulissen. Sutter, der neue grosse Boss im Klub, analysiert alle Ebenen bei GC. Auch über den sportlichen Bereich hinaus. Das hatte zuletzt auch personelle Konsequenzen: So müssen laut Blick-Informationen etwa der Leiter Kommerz aus der Geschäftsleitung, der Verantwortliche für Marketing und Kommunikation sowie die Leiterin des Internats in Niederhasli ZH den Klub verlassen.

Die Stimmen aus dem Umfeld der Hoppers über diese Vorgänge sind verschieden. «Endlich räumt einer auf», sagen die einen. Von knallharten und fragwürdigen Entscheidungen sowie besorgten Angestellten reden die anderen. Etwa bei der Leiterin des GC-Internats, die seit langer Zeit als gute Seele in Niederhasli gilt. Schon zu Zeiten, als der aktuelle Nati-Trainer Murat Yakin 2008 die U21 von GC übernommen hatte, kümmerte sie sich bereits um die jungen Talente auf dem Campus der Hoppers. Öffentlich kommuniziert oder begründet wurden diese Personalentscheidungen bisher nicht. Auch nicht, wie die jeweiligen Bereiche neu besetzt oder aufgestellt werden.

Mehrere St. Galler aufs Sutters Liste

Dafür gibt es reichlich Gerüchte um mögliche Zugänge im sportlichen Bereich. Wildert Alain Sutter bei seinem Ex-Klub FC St. Gallen? Teammanager Ramin Pandji sowie Boro Kuzmanovic, Leiter Entwicklung bei St. Gallen, sollen ganz oben bei Sutter auf der Liste stehen als Verstärkungen im Staff der Hoppers. Dass beide Personalien einen guten Draht zu ihrem ehemaligen Sportchef in St. Gallen haben, ist auch bei den Ostschweizern bekannt. Kuzmanovic kennt sich zudem bei GC bestens aus. Zwischen 2017 und 2018 war er sowohl als Ausbildungsleiter als auch in der Rolle des U21-Trainers bei GC tätig.

Weiter sollen auch FCSG-Chefscout Nnamdi Aghanya sowie Goalie-Trainer Stefano Razzetti auf Sutters Zettel stehen. Ebenfalls zwei langjährige Mitarbeiter beim FC St. Gallen, die dort bereits erfolgreich mit dem 57-jährigen GC-Sportchef zusammengearbeitet haben. Aufgrund der langfristigen Verträge scheint ein Abwerben dieser beiden Personalien allerdings eher unwahrscheinlich. Bei GC will man zu Sutters Abwerbungsplan bei St. Gallen nichts sagen. Der Sportchef möchte sich nicht zu Gerüchten äussern, heisst es dort. Kein Gerücht scheint der Eindruck zu sein, dass der neue starke Mann bei GC kaum einen Stein auf dem anderen lassen wird.