Erste Super-League-Teams präsentieren neue Trikots

Neben Transfers und Ferien ist die Sommerpause auch die Zeit der neuen Trikots. Erste Super-League-Teams präsentieren jetzt ihren Look für die anstehende Saison.

Servette in neuem Gewand

1/4 Servette präsentiert sein neues Heimtrikot. Foto: Instagram / @servettefootballclub

Björn Lindroos Redaktor Sport

Servette

Die Genfer präsentierten die neuen Leibchen von Hersteller Adidas als erstes Team der Liga. Zu Hause laufen sie im klassischen Grenat-Rot auf, dazu zieren gelbe Streifen den Stoff. Auswärts gibts Servette in Weiss zu sehen, auf der Brust prangt ein blau-roter Streifen.

Lugano

Lugano spielt auch in der neuen Saison wieder in Schwarz-Weiss. Jedoch sind beim Heimtrikot dieses Jahr nur die Ärmel weiss, der Rest des Shirts ist in Schwarz gehalten. Das Auswärtstrikot haben die Tessiner noch nicht vorgestellt.