Die sportliche Führung in Basel will mit einem Stürmer-Trio in die neue Saison gehen. Derzeit hat der FCB aber noch fünf Mittelstürmer im Kader.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FCB plant ein Stürmer-Trio mit Zan Celar, Albian Ajeti und Giacomo Koloto

Trainer Lichtsteiner lobt Abgangskandidaten Jovanovic für professionelle Einstellung

Aktuell fünf Stürmer im Kader, weiterer Angreifer könnte noch folgen

Lucas Werder Reporter Fussball

Der Duden definierte den Begriff «Trio» als eine «Gruppe von drei Personen, die häufig gemeinsam in Erscheinung treten oder gemeinsam eine Handlung durchführen». Genau mit einem solchen Trio plant FCB-Boss David Degen (43) für den Basler Sturm, wie er zuletzt im Podcast «Achzädreyenünzig» verriet. Nur hat der FCB zum Saisonstart nicht drei, sondern fünf Mittelstürmer im Kader. Laut dem technischen Direktor Andreas Herrmann (34) soll gar noch ein weiterer Angreifer dazukommen. Welche drei Spieler bilden denn nun das angekündigte Trio?

Gesetzt ist Neuzugang Zan Celar (27). «Er ist voll fit bei uns ins Training eingestiegen und macht einen sehr guten Eindruck. Das stimmt mich sehr zuversichtlich», sagt Stephan Lichtsteiner (42). Eine Stammplatzgarantie hat der Slowene aber (noch) nicht, am Samstag gegen Servette dürfte Albian Ajeti (29) beginnen.

Nachdem dieser in der vergangenen Saison auch intern viel Kritik einstecken musste, gibt es nun ein dickes Lob vom Trainer. «Albi hat eine überragende Vorbereitung gezeigt», schwärmt Lichtsteiner, der auch von den Leaderfähigkeiten seines Stürmers begeistert ist. «Er hilft mir enorm dabei, die neuen Spieler zu integrieren, und vermittelt ihnen, was Basel bedeutet. Ein ganz grosses Kompliment an ihn!»

Komplettiert wird das Stürmertrio von Giacomo Koloto (18) – zumindest vorerst. Sollten die Basler in den kommenden Wochen in der Offensive noch einmal nachlegen, ist die Entdeckung der vergangenen Saison zudem als Shaqiri-Ersatz auf der Spielmacher-Position eingeplant.

Lichtsteiner-Lob für Abgangskandidaten

Mit Kaio Eduardo (21) und Djordje Jovanovic (27) sind damit zwei Stürmer überzählig. Der Brasilianer dürfte nach seinem Kreuzbandriss aber ohnehin noch mehrere Monate ausfallen. Beim serbischen Leihrückkehrer sucht der FCB derzeit einen Abnehmer. «Wir wissen nicht, was mit ihm in naher Zukunft passiert», sagt Lichtsteiner. Lobende Worte bekommt Jovanovic aber trotzdem: «Auch er macht eine überragende Vorbereitung und setzt sich 100 Prozent fürs Team ein, obwohl er weiss, dass er weder erste noch zweite Wahl ist. Er macht das vorbildlich in einer Situation, die für ihn nicht einfach ist.»

Dass der Verkaufskandidat noch einmal für den FCB auflaufen wird, scheint ausgeschlossen. Grundsätzlich abschreiben will Lichtsteiner aber keinen Spieler. «Bei mir kann man sich durch Training immer wieder in den Vordergrund spielen», so der FCB-Coach.

Nicht ausgeschlossen also, dass sich Lichtsteiners Stürmer-Trio am Ende aus mehr als drei Spielern zusammensetzt. Vor allem, wenn ihm seine Vorgesetzten in diesem Transferfenster noch einen weiteren neuen Angreifer bereitstellen sollten.

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