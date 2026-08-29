Nach dem Out gegen Nordsjaelland ist vor dem Duell gegen Thun. Welcher FCSG-Spieler angeschlagen ist. Und wies um einen möglichen Witzig-Wechsel steht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christian Witzigs Wechsel zu AZ Alkmaar scheiterte an fehlender Einigung

Maassen muss gegen Thun auf verletzten Stürmer Hunziker verzichten

Blick-Prognose: Vieles spricht für einen St. Galler Heimsieg

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Der geplatzte Wechsel von Christian Witzig. Der holländische Tabellenführer AZ Alkmaar buhlte um den einfachen Nationalspieler, die beiden Klubs aber konnten sich nicht über eine Ablöse einigen. In Tränen wird Witzig deshalb aber nicht ausbrechen. Weil er keiner ist, der wechseln muss, nur damit er gewechselt ist. Ganz vom Tisch aber ist ein Abgang trotzdem nicht. Oder um es mit den Worten von FCSG-Coach Enrico Maassen zu sagen: «Solange das Transferfenster noch offen ist, kann immer etwas passieren.» Auf der Zugangsseite sind die Espen unter anderem an Thun-Verteidiger Fabio Fehr interessiert. Der gastiert am Sonntag mit den Berner Oberländern im Sitterstadion.

Die grosse Frage

Wer ersetzt den verletzten Andrin Hunziker? Innerhalb von Sekunden kommts für den FCSG im Duell gegen Nordsjaelland knüppeldick. Erst fliegt Mihailo Stevanovic nach einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Feld, praktisch im selben Augenblick zieht sich Stürmer Andrin Hunziker eine muskuläre Verletzung zu. «Er wird ausfallen», sagt Coach Enrico Maassen zerknirscht. Ein möglicher Ersatz heisst Christian Witzig, der die Hunziker-Rolle zu Beginn der Saison füllt. Auch Diego Besio könnte im Zweimann-Sturm neben Aliou Baldé beginnen. Rotsünder Mihailo Stevanovic ist derweil spielberechtigt.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben kaum Zeit, um den Kopf aus dem Sand zu kriegen!», sagt Enrico Maassen kurz nach der Niederlage gegen Nordsjaelland. Dass die bittere Pleite einen «Jetzt erst recht»-Effekt haben könnte, ist trotzdem nicht ausgeschlossen. Weil die Espen gegen individuell top besetzte Dänen auch zu zehnt eine bärenstarke Leistung gezeigt haben.

Die Blick-Prognose

In der letzten Saison war der FCSG neben Lugano das einzige Team, gegen welches die Berner Oberländer nur ein Spiel gewinnen konnten (ein Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage). Und weil die Espen praktisch keine Abgänge hatten, die Berner Oberländer hingegen massiven Aderlass zu beklagen haben, spricht viel für einen Heimsieg des FC St. Gallen.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Ruiz, Stanic, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Görtler, Frokaj, Stevanovic; Witzig, Baldé.

Wer fehlt?

Ambrosius, Boukhalfa, Gaal, May, Neziri, Weibel, Hunziker (alle verletzt). Efekele (fraglich).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 4 Runden:

Görtler 4,67 Daschner 4,67 Zigi 4,5

Hier gehts zur Übersicht aller FCSG-Noten.

Der Schiedsrichter

Die SFL hat Luca Piccolo als Schiedsrichter angesetzt. Urs Schnyder unterstützt als VAR aus Volketswil.

Der Gegner

Der FC Thun hat die Europa League verpasst, spielt aber in der Conference League. Trotzdem sind die Berner Oberländer bei weitem noch nicht dort, wo sie sein wollen – hier kommt Thun-Inside.

5 Runde

Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr

Sa., Servette – Luzern, 18 Uhr

Sa., YB – FCB, 20.30 Uhr

So., Sion – Lugano 14 Uhr

So., St. Gallen – Thun 16.30 Uhr

So., Vaduz – GC 16.30 Uhr

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