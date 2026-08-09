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In der 101. Minute erlöst Görtler die Espen
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Highlights im Video:In der 101. Minute erlöst Görtler die Espen

FCSG-Noten gegen Luzern
Nur ein Espe ist ungenügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die FCSG-Noten zum Remis gegen Luzern.
Publiziert: 09.08.2026 um 20:04 Uhr
|
Aktualisiert: 10.08.2026 um 08:56 Uhr
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1/8
St. Gallen und Luzern trennen sich in einer vogelwilden Partie mit 2:2.
Foto: Roger Albrecht/freshfocus
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Björn LindroosRedaktor Sport

Bei St. Gallen überzeugt Captain Lukas Görtler einmal mehr. Er treibt das Spiel der Espen wie gewohnt an und verwandelt den Penalty in der Nachspielzeit souverän. Zudem hält Goalie Lawrence Ati Zigi die Espen mit mehreren starken Paraden im Spiel. Dafür hat Stürmer Andrin Hunziker nach seiner Einwechslung gar keinen Einfluss. Der Vogt-Nachfolger findet nie ins Spiel.

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FC St. Gallen
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FC Sion
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FC Basel
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FC Lausanne-Sport
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Servette FC
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FC Luzern
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3
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