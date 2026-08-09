Björn Lindroos Redaktor Sport

Bei St. Gallen überzeugt Captain Lukas Görtler einmal mehr. Er treibt das Spiel der Espen wie gewohnt an und verwandelt den Penalty in der Nachspielzeit souverän. Zudem hält Goalie Lawrence Ati Zigi die Espen mit mehreren starken Paraden im Spiel. Dafür hat Stürmer Andrin Hunziker nach seiner Einwechslung gar keinen Einfluss. Der Vogt-Nachfolger findet nie ins Spiel.

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