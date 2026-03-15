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Super League: Die Stimmen zum YB-Sieg gegen Lausanne
Stimmen zum Spiel in Lausanne
YB-Sanches: «Auf dem Platz gibt es keine Gnade mehr»
Sandro Lauper und Doppeltorschütze Alvyn Sanches sprechen nach dem Spiel über den verdienten YB-Sieg in Lausanne.
Publiziert: 17:47 Uhr
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