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Stimmen zum Spiel in Lausanne
YB-Sanches: «Auf dem Platz gibt es keine Gnade mehr»

Sandro Lauper und Doppeltorschütze Alvyn Sanches sprechen nach dem Spiel über den verdienten YB-Sieg in Lausanne.
Publiziert: 17:47 Uhr
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