In der zweitletzten Runde fielen Entscheidungen im Abstiegskampf, im Rennen um Europa und um Platz zwei. Welcher Spieler hat dich am Dienstag und Donnerstag am meisten überzeugt? Stimme jetzt ab.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Zum vorletzten Mal in dieser Saison könnt ihr über den Spieler der Runde abstimmen. Auf welchen der folgenden fünf Akteure fällt deine Wahl?

Elf Spiele gelangen dem Berner Winterneuzugang Samuel Essende (28) kein Tor. Am Donnerstag in Thun platzte der Knoten beim Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo. Gleich dreimal netzte der ehemalige Augsburg-Stürmer ein, einmal blieb ihm der Torjubel im Hals stecken, weil zuvor auf Foul entschieden worden war. Von Blick gabs die Note 6 für den Auftritt im Berner Oberland.

GC rettete sich mit einem Comeback-Sieg gegen Winterthur in die Barrage. Ein langjähriger Hopper spielte dabei eine Hauptrolle. Dirk Abels (28) provozierte mit einem Verzweiflungsschuss den Penalty zum 1:2-Anschlusstor, den er gleich selbst souverän verwandelte. Nach einer Ecke war es erneut der Holländer, der zum 3:2-Siegtor einköpfelte.

Neben Abels verdiente sich am Dienstag auch einer seiner Gegner eine gute Note – ein schwacher Trost im Spiel, das den Winterthurer Abstieg besiegelte. Ex-Nati-Star Pajtim Kasami (33) liess die Eulachstädter mit seinem Doppelpack in den ersten zehn Spielminuten vom Klassenerhalt träumen.

Im Basler St. Jakob-Park fielen am Donnerstag Entscheidungen um Platz zwei und im Rennen ums internationale Geschäft. St. Gallen sicherte sich mit einem 3:1 die Vizemeisterschaft und nahm dem FC Basel damit die kleine Restchance auf Platz vier. Laut Blick der überragende Mann auf dem Rasen war der flinke Aliou Baldé (23). Der Mann aus Guinea brachte die Espen mit dem 1:0 auf die Siegerstrasse und versprühte im Joggeli viel Spielfreude.

Im Tessin sah es währenddessen lange danach aus, als ob der FC Lugano die Pole-Position im Kampf um Platz drei, der unabhängig vom Ausgang des Cupfinals für Europa reicht, an den FC Sion abgeben würde. Doch dann tauchte in der 90. Minute Antonios Papadopoulos (26) im Sittener Strafraum auf und stellte doch noch auf 2:2. Der Deutsch-Grieche sorgte dafür, dass die Luganesi Platz drei im Saisonfinale weiterhin in den eigenen Füssen haben.

Wer hat deiner Meinung nach die Auszeichnung zum Spieler der Runde am meisten verdient? Stimme jetzt ab.

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