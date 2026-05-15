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Wer ist dein Spieler der vorletzten Super-League-Runde?

In der zweitletzten Runde fielen Entscheidungen im Abstiegskampf, im Rennen um Europa und um Platz zwei. Welcher Spieler hat dich am Dienstag und Donnerstag am meisten überzeugt? Stimme jetzt ab.
Publiziert: vor 13 Minuten
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YB-Stürmer Samuel Essende hat seinen Torbann in Thun gebrochen.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Zum vorletzten Mal in dieser Saison könnt ihr über den Spieler der Runde abstimmen. Auf welchen der folgenden fünf Akteure fällt deine Wahl?

Elf Spiele gelangen dem Berner Winterneuzugang Samuel Essende (28) kein Tor. Am Donnerstag in Thun platzte der Knoten beim Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo. Gleich dreimal netzte der ehemalige Augsburg-Stürmer ein, einmal blieb ihm der Torjubel im Hals stecken, weil zuvor auf Foul entschieden worden war. Von Blick gabs die Note 6 für den Auftritt im Berner Oberland. 

GC rettete sich mit einem Comeback-Sieg gegen Winterthur in die Barrage. Ein langjähriger Hopper spielte dabei eine Hauptrolle. Dirk Abels (28) provozierte mit einem Verzweiflungsschuss den Penalty zum 1:2-Anschlusstor, den er gleich selbst souverän verwandelte. Nach einer Ecke war es erneut der Holländer, der zum 3:2-Siegtor einköpfelte.

Neben Abels verdiente sich am Dienstag auch einer seiner Gegner eine gute Note – ein schwacher Trost im Spiel, das den Winterthurer Abstieg besiegelte. Ex-Nati-Star Pajtim Kasami (33) liess die Eulachstädter mit seinem Doppelpack in den ersten zehn Spielminuten vom Klassenerhalt träumen. 

Im Basler St. Jakob-Park fielen am Donnerstag Entscheidungen um Platz zwei und im Rennen ums internationale Geschäft. St. Gallen sicherte sich mit einem 3:1 die Vizemeisterschaft und nahm dem FC Basel damit die kleine Restchance auf Platz vier. Laut Blick der überragende Mann auf dem Rasen war der flinke Aliou Baldé (23). Der Mann aus Guinea brachte die Espen mit dem 1:0 auf die Siegerstrasse und versprühte im Joggeli viel Spielfreude. 

Im Tessin sah es währenddessen lange danach aus, als ob der FC Lugano die Pole-Position im Kampf um Platz drei, der unabhängig vom Ausgang des Cupfinals für Europa reicht, an den FC Sion abgeben würde. Doch dann tauchte in der 90. Minute Antonios Papadopoulos (26) im Sittener Strafraum auf und stellte doch noch auf 2:2. Der Deutsch-Grieche sorgte dafür, dass die Luganesi Platz drei im Saisonfinale weiterhin in den eigenen Füssen haben. 

Wer hat deiner Meinung nach die Auszeichnung zum Spieler der Runde am meisten verdient? Stimme jetzt ab.

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
37
28
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
37
25
69
3
FC Lugano
FC Lugano
37
13
64
4
FC Sion
FC Sion
37
23
62
5
FC Basel
FC Basel
37
1
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
37
11
54
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
37
7
50
2
Servette FC
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zürich
FC Zürich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
37
-28
30
6
FC Winterthur
FC Winterthur
37
-53
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
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      FC Sion
      FC Sion
      FC St. Gallen
      FC St. Gallen
      FC Lausanne-Sport
      FC Lausanne-Sport
      FC Zürich
      FC Zürich
      FC Lugano
      FC Lugano
      FC Luzern
      FC Luzern
      BSC Young Boys
      BSC Young Boys
      Servette FC
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