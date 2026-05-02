Darum gehts
- Jozo Stanic verlängert Vertrag mit FCSG bis Juni 2030
- FCSG-Eigengewächse leisten im Schnitt 145 Einsatzminuten pro Spiel
- Blick-Notenschnitt: Zigi 4,6, Görtler 4,4, Stanic 4,3
Die News der Woche
Die Vertragsverlängerung von Jozo Stanic (27). Bereits im Winter wurde einer der aktuell besten Super-League-Verteidiger von etlichen Vereinen umgarnt, unter anderem war der VfL Bochum am Innenverteidiger interessiert. Dessen damaliger Vertrag wäre im Juni 2027 ausgelaufen, für den FCSG wäre es die letzte Möglichkeit gewesen, noch einen Batzen zu kassieren. Weil man in der Ostschweiz aber nicht auf Transfereinnahmen angewiesen ist und es Stanic in der Schweiz ganz offenbar gefällt, verlängert der 27-Jährige seinen Vertrag um drei weitere Jahre bis Juni 2030. Im Winter war unter anderem auch der FCB am Deutsch-Kroaten interessiert gewesen, der bislang 86 Pflichtspiele für den FCSG absolvierte.
Die grosse Frage
Glaubt der FCSG noch an den Meistertitel? Die Antwort: Kaum. Oder um es mit Lukas Daschner (27) zu sagen: «Die Chance liegt bis 1 bis 2 Prozent.» Solange die Meisterflamme aber noch glimmt und es rechnerisch möglich ist, wolle man alles versuchen. Das Spiel zwischen dem FCB und Thun am Samstag wird sich Daschner aber kaum in voller Länge ansehen. Coach Enrico Maassen sagt zur Meisterfrage: «Die Chance ist sehr gering, wir brauchen viermal einen Sahnetag.» Und Thun viermal einen Tag zum Vergessen.
Gesagt ist gesagt
«Es geht darum, die Jungs nicht durchzujagen!» Enrico Maassen will seine Spieler im Hinblick auf die kommenden Wochen und den Cupfinal vom 24. Mai nicht überfordern. Wenn einer angeschlagen sei, dann bekomme er eine Pause, so der FCSG-Coach. Aktuell sind Christian Witzig und Tom Gaal auf dem Weg zurück, es wird aber noch mindestens eine Woche dauern, bis das Duo das Mannschaftstraining wieder aufnehmen kann.
Mögliche Aufstellung
Zigi; Ruiz, Stanic, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Weibel; Baldé, Vogt.
Wer fehlt?
Dumrath, Efekele, Gaal, May, Neziri, Owusu, Witzig (alle verletzt).
Neben dem Platz
Lukas Daschner geht in der Nacht vor den Spielen jeweils früh schlafen, besondere Rituale aber hat er nicht. «Gut essen», antwortet der Mann aus dem Pott. Das heisst? «Kohlenhydrate, Proteine. Süsskartoffeln, Nudeln, ein bisschen Fleisch und Broccoli.»
Hast du gewusst, dass...
.... pro FCSG-Spiel im Schnitt 145 Einsatzminuten von Eigengewächsen zu Buche stehen? Das ist zweitbester Wert hinter dem FC Zürich. Noch in der letzten Saison lag der Klub in dieser Tabelle auf dem zweitletzten Platz.
Aufgepasst auf
Lukas Daschner. Vom Potenzial her müsste der Edeltechniker eigentlich in einer höheren Liga spielen. Auf die Frage, ob er lieber mit dem FCSG international oder in der Bundesliga um den Abstieg kämpfen würde, antwortet der Espen-10er aber klipp und klar: «St. Gallen international.»
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 34 Runden:
- Zigi 4,6
- Görtler 4,4
- Stanic 4,3
Hier gehts zu allen Espen-Noten.
Der Schiedsrichter
Nico Gianforte ist er Hauptschiedsrichter, ihm stehen mit Bastien Lengacher und Linda Schmid ein Assistent und eine Assistentin zur Seite. VAR ist Anojen Kanagasingam.
Der Gegner
Der FC Sion ist heiss, hat die letzten drei Spiele alle gewonnen und will ebenfalls nach Europa. Wie stark blasen die Walliser zum Angriff? Hier erscheint das Sion-Inside.
Runde
Sa., Lausanne – Luzern, 18 Uhr
Sa., Winterthur – FCZ, 18 Uhr
Sa., Basel – Thun, 20.30 Uhr
So., St. Gallen – Sion, 14 Uhr
So., GC – Servette, 16.30 Uhr
So., Lugano – YB, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
35
3
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
35
-53
20