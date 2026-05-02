Vor dem Spiel gegen Sion spricht FCSG-Edeltechniker Lukas Daschner über die Meisterchancen. Und er gibt ein Bekenntnis für die Ostschweizer ab. Das Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jozo Stanic verlängert Vertrag mit FCSG bis Juni 2030

FCSG-Eigengewächse leisten im Schnitt 145 Einsatzminuten pro Spiel

Blick-Notenschnitt: Zigi 4,6, Görtler 4,4, Stanic 4,3

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Die Vertragsverlängerung von Jozo Stanic (27). Bereits im Winter wurde einer der aktuell besten Super-League-Verteidiger von etlichen Vereinen umgarnt, unter anderem war der VfL Bochum am Innenverteidiger interessiert. Dessen damaliger Vertrag wäre im Juni 2027 ausgelaufen, für den FCSG wäre es die letzte Möglichkeit gewesen, noch einen Batzen zu kassieren. Weil man in der Ostschweiz aber nicht auf Transfereinnahmen angewiesen ist und es Stanic in der Schweiz ganz offenbar gefällt, verlängert der 27-Jährige seinen Vertrag um drei weitere Jahre bis Juni 2030. Im Winter war unter anderem auch der FCB am Deutsch-Kroaten interessiert gewesen, der bislang 86 Pflichtspiele für den FCSG absolvierte.

Die grosse Frage

Glaubt der FCSG noch an den Meistertitel? Die Antwort: Kaum. Oder um es mit Lukas Daschner (27) zu sagen: «Die Chance liegt bis 1 bis 2 Prozent.» Solange die Meisterflamme aber noch glimmt und es rechnerisch möglich ist, wolle man alles versuchen. Das Spiel zwischen dem FCB und Thun am Samstag wird sich Daschner aber kaum in voller Länge ansehen. Coach Enrico Maassen sagt zur Meisterfrage: «Die Chance ist sehr gering, wir brauchen viermal einen Sahnetag.» Und Thun viermal einen Tag zum Vergessen.

Gesagt ist gesagt

«Es geht darum, die Jungs nicht durchzujagen!» Enrico Maassen will seine Spieler im Hinblick auf die kommenden Wochen und den Cupfinal vom 24. Mai nicht überfordern. Wenn einer angeschlagen sei, dann bekomme er eine Pause, so der FCSG-Coach. Aktuell sind Christian Witzig und Tom Gaal auf dem Weg zurück, es wird aber noch mindestens eine Woche dauern, bis das Duo das Mannschaftstraining wieder aufnehmen kann.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Ruiz, Stanic, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Weibel; Baldé, Vogt.

Wer fehlt?

Dumrath, Efekele, Gaal, May, Neziri, Owusu, Witzig (alle verletzt).

Neben dem Platz

Lukas Daschner geht in der Nacht vor den Spielen jeweils früh schlafen, besondere Rituale aber hat er nicht. «Gut essen», antwortet der Mann aus dem Pott. Das heisst? «Kohlenhydrate, Proteine. Süsskartoffeln, Nudeln, ein bisschen Fleisch und Broccoli.»

Hast du gewusst, dass...

.... pro FCSG-Spiel im Schnitt 145 Einsatzminuten von Eigengewächsen zu Buche stehen? Das ist zweitbester Wert hinter dem FC Zürich. Noch in der letzten Saison lag der Klub in dieser Tabelle auf dem zweitletzten Platz.

Aufgepasst auf

Lukas Daschner. Vom Potenzial her müsste der Edeltechniker eigentlich in einer höheren Liga spielen. Auf die Frage, ob er lieber mit dem FCSG international oder in der Bundesliga um den Abstieg kämpfen würde, antwortet der Espen-10er aber klipp und klar: «St. Gallen international.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 34 Runden:

Zigi 4,6 Görtler 4,4 Stanic 4,3

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte ist er Hauptschiedsrichter, ihm stehen mit Bastien Lengacher und Linda Schmid ein Assistent und eine Assistentin zur Seite. VAR ist Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Der FC Sion ist heiss, hat die letzten drei Spiele alle gewonnen und will ebenfalls nach Europa. Wie stark blasen die Walliser zum Angriff? Hier erscheint das Sion-Inside.

35 Runde

Sa., Lausanne – Luzern, 18 Uhr

Sa., Winterthur – FCZ, 18 Uhr

Sa., Basel – Thun, 20.30 Uhr

So., St. Gallen – Sion, 14 Uhr

So., GC – Servette, 16.30 Uhr

So., Lugano – YB, 16.30 Uhr

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