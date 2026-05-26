Sogar die St. Galler Kantonsregierung bezieht im Machtkampf beim FCSG Stellung – und das völlig ungefragt.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Beim FCSG brennt trotz Cupsieg der Baum. So sehr, dass sich sogar der St. Galler Regierungsrat zu Wort meldet.

Die Kantonsregierung kommuniziert nach den diversen Medienberichten zum Machtkampf in der Vereinsführung proaktiv in einer Medienmitteilung. Die Gratulationen zum ersten Cuptitel nach 57 Jahren gehen in dieser fast schon unter.

Die Regierung nimmt die Berichte über interne Spannungen «mit Besorgnis zur Kenntnis». Sie bittet alle Akteure, der gesellschaftlichen Verantwortung des Clubs Sorge zu tragen und im Sinne des grossen Ganzen zu handeln», so der Aufruf des Regierungsrats.

Regierungsrat stellt sich hinter Hüppi

Mit der Tonalität der Kommunikation lässt die Regierung sogar Sympathien für eine Konfliktpartei durchblicken: Der sportliche Erfolg und die positive gesellschaftliche Ausstrahlung des Clubs seien das Verdienst der gesamten Mannschaft. «Dieser Erfolg wäre jedoch nicht möglich gewesen ohne die strategische Weitsicht, die Stabilität und das Engagement, welche die aktuelle Klubführung und der amtierende Verwaltungsrat über die vergangenen Jahre geleistet haben. Die unter Präsident Matthias Hüppi und seinem Verwaltungsrat aufgebauten Strukturen – sportlich, kulturell und institutionell – bilden das Fundament, auf dem dieser historische Titelgewinn entstanden ist.»

Und dann bezieht die St. Galler Regierung sogar noch deutlicher Stellung. Man sei der Auffassung, «dass eine erzwungene Ablösung des Verwaltungsrats zum jetzigen Zeitpunkt – unmittelbar nach dem grössten sportlichen Erfolg seit Jahrzehnten – das verbindende Moment des Cupsiegs infrage stellt».

Laut Blick-Informationen steht aber genau eine solche Ablösung des Verwaltungsrats bevor: Ex-FCB-Goalie Marwin Hitz steht vor dem Sprung in den VR. Auch die meisten weiteren bisherigen Verwaltungsräte inklusive Präsident Hüppi stehen vor dem Aus, wie das «St. Galler Tagblatt» am Dienstagmorgen berichtete. Demnach soll es am Dienstag nochmals einen letzten Rettungsversuch von Hüppi geben, der mittels Krisensitzung den grosse Umbruch im letzten Moment doch noch verhindern will. Klappt das nicht, könnte noch am Abend der ganz grosse Knall folgen.

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