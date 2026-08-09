Luzern setzt erneut auf ein Talent aus der italienischen Nachwuchsliga Primavera. Daniel Mikolajewski kommt mit beeindruckenden Torzahlen – und soll den nächsten Schritt machen. Angefangen im Spiel gegen St. Gallen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Daniel Mikolajewski (20) von Parma wird Luzerns neuer Stürmerstar

In Parmas U20 erzielte er 20 Tore in 29 Spielen 2025/2026

Sein Debüt könnte am Sonntag, 9. August, gegen St. Gallen erfolgen

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

«Er hat bereits im ersten Training gezeigt, dass er weiss, wo das Tor steht. Deshalb bin ich sehr froh, dass er in unserem Kader ist», sagt FCL-Trainer Udo Portmann (49) über Parma-Leihgabe Daniel Mikolajewski (20). Schon gegen St. Gallen könnte das polnische Sturm-Talent sein Debüt feiern. Seine Mission: Luzern zu den ersten Punkten schiessen.

Auf die etwas gar grosse Vergleichsfrage eines Radiojournalisten mit Robert Lewandowski (37) will sich der Luzerner Coach an der Pressekonferenz allerdings nicht einlassen. «Er ist erst 20 Jahre alt, und die Entwicklung eines Fussballers lässt sich nur schwer voraussagen», sagt Portmann. Eines sei aber bereits jetzt spürbar: Mikolajewski ist nicht nach Luzern gekommen, um sich einfach einzufügen. «Man merkt, dass er hier Spuren hinterlassen will.»

Mikolajewski wie Stankovic?

Am liebsten natürlich so, wie es vor ihm unter anderem Aleksandar Stankovic (21) vorgemacht hat. Auch der Italo-Serbe wechselte direkt aus der höchsten italienischen Jugendliga Primavera zum FCL und entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Stütze. Im Gegensatz zu Stankovic verfügt Luzern bei Mikolajewski allerdings über keine Kaufoption. Für Sportchef Remo Meyer (45) ist das kein Problem. «Es stimmt, dass der Leihvertrag keine klassische Kaufoption beinhaltet. Unabhängig davon ist die getroffene Lösung für den FC Luzern bei einer entsprechenden sportlichen Entwicklung auch wirtschaftlich sehr attraktiv.»

Luzern setzt also auch ohne Kaufoption voll auf die Karte Mikolajewski – und das aus guten Gründen. In der vergangenen Saison war der Stürmer in Parmas U20 kaum zu stoppen: In 29 Spielen erzielte er 20 Tore. Im April feierte er gegen Napoli zudem sein Debüt in der Serie A und kam insgesamt auf drei Einsätze in Italiens höchster Liga.

Um bestmöglich vorbereitet in sein neues Abenteuer zu starten, holte er sich in den vergangenen Tagen auch noch Rat bei Parma-Teamkollege und Ex-FCL-Junior Sascha Britschgi (19). Dieser kennt den Klub und die Stadt bestens und konnte ihm wertvolle Tipps für seinen Start in Luzern mit auf den Weg geben.

Was passiert mit Grbic?

Mit der Ankunft des neuen Stürmers verändert sich auch die Situation im Luzerner Angriff. Das hat unter anderem Folgen für Adrian Grbic (30). Rund um den Österreicher sind bereits erste Spekulationen über einen möglichen Abgang aufgekommen. Auf die Frage, ob Grbic beim FCL noch eine Zukunft habe, antwortet Portmann: «Natürlich. Er hat einen gültigen Vertrag (Anm. d. Red.: bis 2027).»

Ein klares Bekenntnis klingt allerdings anders. So wie jenes zu Mikolajewski, der mindestens für diese Saison die Tore für die Zentralschweizer schiessen soll. Am liebsten bereits am Sonntag in St. Gallen.