Der FC Luzern verstärkt seine Offensive mit einem der treffsichersten Nachwuchsstürmer Italiens. Daniel Mikolajewski kommt leihweise von Parma und soll in der Super League den nächsten Karriereschritt machen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Daniel Mikolajewski wechselt auf Leihbasis vom AC Parma nach Luzern

In Italiens U20-Liga erzielte er 20 Tore in 29 Spielen

Vertrag bis Saisonende, Medizincheck und Unterschrift erfolgen heute Mittwoch

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Eigentlich hätte Daniel Mikolajewski (20) bereits am vergangenen Wochenende in Luzern eintreffen sollen. Weil Parma den Stürmer im Trainingslager aber noch benötigte – unter anderem für ein Testspiel, in dem er auch skorte –, verzögerte sich der Wechsel. Seit heute Mittwoch ist das Trainingslager beendet, und das polnische Sturm-Talent befindet sich auf dem Weg in die Zentralschweiz.

Dort wird Mikolajewski in den nächsten Stunden den obligatorischen Medizincheck absolvieren und anschliessend seinen Vertrag unterschreiben. Der FCL leiht den U21-Natispieler ohne Kaufoption bis zum Saisonende aus.

Ähnlich erfolgreich wie Stankovic?

Für Aufsehen sorgte Mikolajewski in der vergangenen Saison vor allem in der Primavera, der höchsten Juniorenliga Italiens. Für Parmas U20 erzielte er in 29 Spielen 20 Tore und wurde damit zweitbester Torschütze der Liga. Im vergangenen April feierte er gegen Napoli zudem sein Debüt in der Serie A, wo er bislang auf drei Einsätze kommt.

Das Leihgeschäft weckt Erinnerungen an Aleksandar Stankovic (20). Auch der Mittelfeldspieler kam nach starken Leistungen in der Primavera für eine Saison auf Leihbasis nach Luzern. Dort entwickelte sich die Inter-Leihgabe auf Anhieb zur Stammkraft und zur Attraktion der Super League. Mit Luzern qualifizierte er sich damals für die Championship Group.

Nun hofft Sportchef Remo Meyer (45), dass Mikolajewski einen ähnlich erfolgreichen Weg einschlägt. Gut möglich, dass er schon am Sonntag in St. Gallen spielberechtigt sein wird.

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