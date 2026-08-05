Luzern verpflichtet einen weiteren Goalie

Neuzugang beim FC Luzern. Die Innerschweizer nehmen einen weiteren Torhüter unter Vertrag.

Am Mittwochmorgen verkündet der FC Luzern, dass Nachwuchs-Goalie Jérôme Bieler (19) seinen ersten Profivertrag unterschrieben habe. Aktuell ist er allerdings verletzt, deswegen präsentieren die Innerschweizer nur Stunden später einen Neuzugang. Vom FC Lausanne-Sport stösst Torhüter Tim Hottiger (21) zum FCL. Er unterschreibt einen Vertrag bis Ende Dezember 2026.

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Bei den Waadtländern hat Hottiger die Nachwuchsabteilung durchlaufen, wurde Teil der ersten Mannschaft und absolvierte 54 Pflichtspiele für die U21. Während der Rückrunde 2025/26 war er an Xamax ausgeliehen – wo er zu drei Einsätzen in der Challenge League gekommen ist.

«Tim Hottiger passt sehr gut zu uns und wird unser Torhüterteam bis Ende Jahr ergänzen», wird Sportchef Remo Meyer auf der Homepage zitiert. Mit seinem Zuzug könne die Lücke, die durch Bielers Verletzung entstanden ist, geschlossen werden.

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