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Aktuell ist er verletzt
Luzern stattet Nachwuchs-Goalie mit erstem Profi-Vertrag aus

Meilenstein in der Karriere von Jérôme Bieler. Der junge Goalie unterschreibt beim FC Luzern einen Profi-Vertrag.
Publiziert: 10:16 Uhr
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Aktualisiert: 10:31 Uhr
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Der FC Luzern stattet einen jungen Goalie mit dem ersten Profi-Vertrag aus. Jérôme Bieler unterschreibt bis Sommer 2029.

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Der 19-Jährige kam vom FC Gunzwil zu den Luzernern und durchlief bei ihnen die Nachwuchspyramide. In der letzten Saison kam er hauptsächlich bei der U19-Mannschaft zum Einsatz. Nun hat er die gesamte Vorbereitung mit der 1. Mannschaft absolviert. «Er ergänzt unser Torhüterteam ideal und hat sich bereits sehr gut eingefügt», wird Sportchef Remo Meyer zitiert. Bieler soll im Training weiter auf höchster Stufe gefördert werden und daneben in der U21 Spielpraxis sammeln.

Aktuell muss das allerdings etwas warten. Bieler hat sich in einem Testspiel der U21 am Knie verletzt und musste sich einer kleinen Operation unterziehen. Deswegen fällt er voraussichtlich drei Monate aus.

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