Die News der Woche
Flavius Daniliuc und Finn van Breemen verletzt, Adrian Barisic und Jonas Adjetey verkauft. Gegen Lugano fehlen dem FCB am Sonntag gleich vier Innenverteidiger. Wer soll also an der Seite von Nicolas Vouilloz verteidigen? Gegen Sion entschied sich Stephan Lichtsteiner für Linksverteidiger Schmid, Abwehrjuwel Marvin Akahomen blieb dagegen ohne Einsatzminuten. «Marvin hat länger nicht gespielt und wir waren schon eine sehr junge Mannschaft auf dem Platz. Darum wollte ich etwas Routine bringen», erklärt der FCB-Trainer seinen Entscheid. Lichtsteiner lässt einmal mehr durchblicken, dass er sich einen Zuzug eines weiteren Innenverteidigers wünschen würde. «Aber es ist, wie es ist. Ich muss eine Lösung finden.»
Die grosse Frage
Fällt auch Xherdan Shaqiri gegen Lugano aus? Am Freitagnachmittag meldet der FCB seinen Captain für das Spiel am Sonntag als fraglich. Gemäss Blick-Infos ist ein Einsatz von Shaqiri gegen die Tessiner aber durchaus realistisch. Am Donnerstag war der Spielmacher im Wallis nach 45 Minuten aufgrund von leichten Wadenproblemen schon zur Pause in der Kabine geblieben.
Gesagt ist gesagt
«Wir werden am Sonntag sicher zwei gesunde Innenverteidiger haben», verspricht Dominik Schmid im Hinblick auf die angespannte Situation in der Basler Abwehr. Gut möglich, dass der Linksverteidiger wie schon gegen Sion selbst einer davon ist.
Mögliche Aufstellung
Hitz; Tsunemoto, Vouilloz, Schmid, Cissé; Leroy, Kacuri; Soticek, Shaqiri, Salah; Koloto.
Wer fehlt?
Mit Kaio Eduardo (20) steht Lichtsteiner per sofort eine weitere Offensivoption wieder zur Verfügung. Der Brasilianer verpasste die drei letzten Spiele. Noch nicht bereit für einen Einsatz sind dagegen Finn van Breemen und Metinho, die sich weiter im Aufbau befinden. Neben Xherdan Shaqiri sind offiziell auch Kevin Rüegg und Flavius Daniliuc fraglich gemeldet. Beim Innenverteidiger sollen im Laufe des Freitags weitere Abklärungen gemacht werden. Ein Einsatz gegen Lugano scheint aber unrealistisch.
Neben dem Platz
Eine offizielle Ankündigung ist bislang zwar ausgeblieben, es ist aber davon auszugehen, dass die Basler am Sonntag im neuen Fasnachtstrikot auflaufen werden. Dieses präsentieren die Bebbi traditionell im letzten Heimspiel vor den «drei scheenschte Dääg».
Hast du gewusst, dass...
...Basel zum aktuellen Zeitpunkt der Saison gleich viele Niederlagen aufweist, wie in den Saisons 2024/25 und 2022/23? Es sind mittlerweile sieben.
Aufgepasst auf
Marin Soticek (21). Der Kroate wagte bei der Auswärtsniederlage in Sion mit Abstand am meisten Dribblings seines Teams, wobei 8 von 12 erfolgreich waren. Zudem stieg er in 20 Zweikämpfe – ebenfalls klarer teaminterner Bestwert. Wie auch die Anzahl Schüsse (4) und Ballaktionen im gegnerischen Strafraum (8).
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 24 Runden:
1. Schmid 4,3
2. Daniliuc 4,3
3. Hitz 4,2
Hier gehts zu allen Basler Noten.
Der Schiedsrichter
Fedayi San.
Der Gegner
Gegner Lugano hält die längste Serie ohne Niederlage aller Teams in der Liga aufrecht – 10 hintereinander. Und die Tessiner haben beide bisherigen Saisonduelle gegen den FCB gewonnen. Hier erscheint das Lugano-Inside.
Runde
Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr
Sa., YB – Winterthur, 20.30 Uhr
So., Thun – Sion, 14 Uhr
So., Basel – Lugano, 16.30 Uhr
So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
24
28
55
2
FC St. Gallen
23
15
42
3
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
24
7
39
5
FC Sion
24
8
37
6
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Lausanne-Sport
24
-2
29
8
FC Zürich
24
-9
28
9
FC Luzern
24
-2
27
10
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
23
-34
14