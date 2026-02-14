DE
Positive Signale bei Shaqiri
Viele Baustellen beim FCB und eine neue Sturm-Option

Der FC Basel will sich wieder aufbäumen – am Sonntag gegen Lugano (16.30 Uhr). Wie löst Trainer Lichtsteiner die grossen Aufstellungsfragen?
Publiziert: vor 39 Minuten
Bringt er neuen Schwung in den Sturm? Kaio Eduardo ist wieder da.
Lucas Werder und Simon Strimer

Die News der Woche

Flavius Daniliuc und Finn van Breemen verletzt, Adrian Barisic und Jonas Adjetey verkauft. Gegen Lugano fehlen dem FCB am Sonntag gleich vier Innenverteidiger. Wer soll also an der Seite von Nicolas Vouilloz verteidigen? Gegen Sion entschied sich Stephan Lichtsteiner für Linksverteidiger Schmid, Abwehrjuwel Marvin Akahomen blieb dagegen ohne Einsatzminuten. «Marvin hat länger nicht gespielt und wir waren schon eine sehr junge Mannschaft auf dem Platz. Darum wollte ich etwas Routine bringen», erklärt der FCB-Trainer seinen Entscheid. Lichtsteiner lässt einmal mehr durchblicken, dass er sich einen Zuzug eines weiteren Innenverteidigers wünschen würde. «Aber es ist, wie es ist. Ich muss eine Lösung finden.»

Die grosse Frage

Fällt auch Xherdan Shaqiri gegen Lugano aus? Am Freitagnachmittag meldet der FCB seinen Captain für das Spiel am Sonntag als fraglich. Gemäss Blick-Infos ist ein Einsatz von Shaqiri gegen die Tessiner aber durchaus realistisch. Am Donnerstag war der Spielmacher im Wallis nach 45 Minuten aufgrund von leichten Wadenproblemen schon zur Pause in der Kabine geblieben.

Gesagt ist gesagt

«Wir werden am Sonntag sicher zwei gesunde Innenverteidiger haben», verspricht Dominik Schmid im Hinblick auf die angespannte Situation in der Basler Abwehr. Gut möglich, dass der Linksverteidiger wie schon gegen Sion selbst einer davon ist.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Vouilloz, Schmid, Cissé; Leroy, Kacuri; Soticek, Shaqiri, Salah; Koloto.

Wer fehlt?

Mit Kaio Eduardo (20) steht Lichtsteiner per sofort eine weitere Offensivoption wieder zur Verfügung. Der Brasilianer verpasste die drei letzten Spiele. Noch nicht bereit für einen Einsatz sind dagegen Finn van Breemen und Metinho, die sich weiter im Aufbau befinden. Neben Xherdan Shaqiri sind offiziell auch Kevin Rüegg und Flavius Daniliuc fraglich gemeldet. Beim Innenverteidiger sollen im Laufe des Freitags weitere Abklärungen gemacht werden. Ein Einsatz gegen Lugano scheint aber unrealistisch.

Neben dem Platz

Eine offizielle Ankündigung ist bislang zwar ausgeblieben, es ist aber davon auszugehen, dass die Basler am Sonntag im neuen Fasnachtstrikot auflaufen werden. Dieses präsentieren die Bebbi traditionell im letzten Heimspiel vor den «drei scheenschte Dääg».

Hast du gewusst, dass...

...Basel zum aktuellen Zeitpunkt der Saison gleich viele Niederlagen aufweist, wie in den Saisons 2024/25 und 2022/23? Es sind mittlerweile sieben.

Aufgepasst auf

Marin Soticek (21). Der Kroate wagte bei der Auswärtsniederlage in Sion mit Abstand am meisten Dribblings seines Teams, wobei 8 von 12 erfolgreich waren. Zudem stieg er in 20 Zweikämpfe – ebenfalls klarer teaminterner Bestwert. Wie auch die Anzahl Schüsse (4) und Ballaktionen im gegnerischen Strafraum (8).

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 24 Runden:

1. Schmid 4,3
2. Daniliuc 4,3
3. Hitz 4,2

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Fedayi San.

Der Gegner

Gegner Lugano hält die längste Serie ohne Niederlage aller Teams in der Liga aufrecht – 10 hintereinander. Und die Tessiner haben beide bisherigen Saisonduelle gegen den FCB gewonnen. Hier erscheint das Lugano-Inside.

25

Runde

Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr
Sa., YB – Winterthur, 20.30 Uhr
So., Thun – Sion, 14 Uhr
So., Basel – Lugano, 16.30 Uhr
So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
24
28
55
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
23
15
42
3
FC Lugano
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
FC Basel
24
7
39
5
FC Sion
FC Sion
24
8
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
24
-2
29
8
FC Zürich
FC Zürich
24
-9
28
9
FC Luzern
FC Luzern
24
-2
27
10
Servette FC
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
23
-34
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
