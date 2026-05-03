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Plötzlich wieder möglich!
Für letzten Sion-Torschützenkönig muss man weit zurückblättern

Sion hat einen Lauf und schnuppert an Europa. Eine kitschige Bruder-Story könnte es um Lukembila geben. Der 26-Jährige lächelt. Hier kommt das Sion-Inside.
Publiziert: 03.05.2026 um 08:29 Uhr
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Traum-Saison für den Sion-Stürmer: Schafft Nivokazi die Krönung?
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die neue Sion-Stabilität trägt riesige Früchte
  • Eine davon? Wird sogar ein Sittener Torschützenkönig
  • Eine andere? Lukembila spinnt «verrückte» Gedanken
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Tim Guillemin und Simon Strimer

Die News der Woche

Der FC Sion kassiert keine Gegentore mehr, trifft nun regelmässig und hat den Vertrag seines Trainers verlängert. Im Tourbillon läuft gefühlt alles bestens, überall herrscht gute Stimmung. Das zeigt: Stabilität zahlt sich aus. Der Walliser Verein hat Jahre gebraucht, um das zu begreifen.

Die grosse Frage

Wird Rilind Nivokazi (26) Torschützenkönig der Super League? Der Mittelstürmer der Sittener hat 13 Treffer auf dem Konto und liegt nur noch drei Tore hinter Chris Bedia, der nicht mehr besonders schnell vorankommt. Das Kunststück ist möglich und wäre historisch: Der letzte Spieler des FC Sion, der in der ersten Liga Torschützenkönig wurde, war Dominique Cina… im Jahr 1985!

Gesagt ist gesagt

«In Basel gewinnen zu können, ist schön und gut, aber das Auswärtsspiel in St. Gallen ist noch einmal etwas ganz anderes.» – Diese Aussage, die noch vor ein paar Jahren undenkbar war, macht Didier Tholot. Er hat wie alle anderen gesehen, dass die Espen von Enrico Maassen in Topform sind. Die Herausforderung für die Walliser ist gewaltig. Doch der Sieg in Basel – der erste in der Meisterschaft seit 29 Jahren – hat die Walliser völlig befreit.

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Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Kololli, Chouaref, Lukembila; Nivokazi.

Wer fehlt?

Niemand. Sion hat keine Absenzen bekannt gegeben.

Neben dem Platz

Der FC Sion hofft, dass St. Gallen am 24. Mai gegen Stade-Lausanne-Ouchy den Schweizer Cup gewinnt, damit der vierte Platz in der Super League für die europäischen Wettbewerbe frei wird. Doch Josias Lukembila (26) hat im Vergleich zu seinen Teamkollegen die Motivation, den dritten Platz zu erreichen und damit darauf hoffen zu können, dass SLO St. Gallen besiegt: Sein kleiner Bruder Hénoc Lukembila (20) spielt beim SLO. «Der Gedanke, dass wir beide in Europa spielen könnten, ist verrückt», lächelt er.

Hast du gewusst, dass...

... Sion zuletzt vor zehn Jahren so lange nicht mehr besiegt wurde? Die Sittener sind nun seit sechs Spielen ungeschlagen, die letzten drei Spiele haben sie alle gewonnen.

Aufgepasst auf

Anthony Racioppi (27). Um die Nummer eins der Walliser ist die Diskussion entbrannt, ob er nicht als Goalie an die WM in Amerika gehöre. Möglich, dass ihm Nati-Trainer Murat Yakin ganz genau auf die Finger schaut.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 34 Runden:

  1. Racioppi 4,5
  2. Baltazar 4,5
  3. Hajrizi 4,2

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

VAR: Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Auf die Frage, ob er lieber mit dem FCSG international oder in der Bundesliga um den Abstieg kämpfen würde, antwortet der Deutsche Lukas Daschner klipp und klar: «St. Gallen international.» Und nicht nur er bekennt sich gerade zu den Ostschweizern. Hier erscheint das FCSG-Inside.

35

Runde

Sa., Lausanne – Luzern, 18 Uhr
Sa., Winterthur – FCZ, 18 Uhr
Sa., Basel – Thun, 20.30 Uhr
So., St. Gallen – Sion, 14 Uhr
So., GC – Servette, 16.30 Uhr
So., Lugano – YB, 16.30 Uhr

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg
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