Lucas Werder Reporter Fussball

Vielleicht hat sich Benjamin Kololli aus Respekt vor seinem Ex-Klub absichtlich etwas zurückgehalten. Zumindest ist der Sion-Flügel einer der schwächsten Walliser im Joggeli. Trotzdem geht Kololli am Ende genau wie Captain Ali Kabacalman und Josias Lukembila mit der Note 4 vom Platz. Das war es dann aber auch schon mit den Sion-Spielern, die sich mit einer genügenden Bewertung zufrieden geben müssen.



Die anderen acht benoteten Sion-Spieler dürfen die Heimreise alle mit einer 5 antreten. Der beste von ihnen heisst gegen den FCB einmal mehr Ilyas Chouaref. Im letzten Duell Mitte Februar hatte der maltesische Nationalspieler noch selbst getroffen. Dieses Mal leitet er beide Tore ein. Beim 1:0 bedient er mit einer Flanke Torschütze Nivokazi. Beim 2:0 lanciert er Vorlagengeber Lavanchy mit einer überragenden Weiterleitung.



Neben Chouaref liefern gegen Basel auch das Verteidiger-Duo Kreshnik Hajrizi und Jan Kronig ab, beide verlieren kaum einen Zweikampf. Und Goalie Anthony Racioppi verhindert mit seinem gehaltenen Penalty in der Schlussphase, dass der FCB noch einmal ins Spiel kommt.

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Hinweise: Kololli bis 65., Lukembila bis 65., Chouaref bis 80., Nivokazi bis 80., Kabacalman bis 80. Minute.

Surdesz ab 65., Berdayes ab 65., Chipperfield ab 80., Boteli ab 80., Sow ab 85. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCB-Spieler abgeschnitten

Julien Duranville ist ein Phänomen. Der FCB-Flügelspieler stellt gegen Sion einmal mehr unter Beweis, dass man auch mit viel Tempo und einer feinen Technik kaum etwas Vernünftiges auf den Platz bringen kann. Doch der junge Belgier ist nicht der einzige Basler, der im Joggeli durchfällt. Wie schon vor einer Woche kassieren alle 13 benoteten FCB-Spieler eine ungenügende Note.



Wie Duranville sind auch Andrej Bacanin und Koba Koindredi zweifellos talentierte Spieler. Nur fallen auch sie neben ein paar guten Ansätzen vor allem durch Fehlzuspiele und verlorene Zweikämpfe auf. Gegen Sion ist nicht einmal auf Metinho, einer der wenigen Konstanten der letzten Wochen, halbwegs Verlass. Und auch Albian Ajeti wirkt zwar wie so oft bemüht, wartet aber weiter auf sein erstes Tor seit Anfang Oktober.



Noch am nächsten an einer genügenden Note ist ausgerechnet Kevin Rüegg, der sich in dieser Saison viel Kritik hat gefallen lassen müssen. Seine Abwehrkollegen erlauben sich deutlich mehr Patzer als der Rechtsverteidiger. Becir Omeragic lässt sich vor dem 0:1 von Torschütze Nivokazi abtrocknen. Flavius Daniliuc unterlaufen ungewohnte Abspielfehler und er kommt beim 0:2 zu spät. Und beide Gegentore fallen über die Seite von Schmid-Vertreter Moussa Cissé. Zudem gibt beim zweiten Walliser Treffer auch Goalie Marwin Hitz keine gute Figur ab.

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Hinweise: Omeragic bis 46., Ajeti bis 46., Cissé bis 61., Koindredi bis 61., Duranville bis 71. Minute.

Vouilloz ab 46., Koloto ab 46. Minute. Schmid ab 61., Soticek ab 61., Broschinski ab 71. Minute (alle drei zu kurz für eine Bewertung).

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