DE
FR
Abonnieren

Obwohl Transferfenster zu ist
St. Gallen angelt sich Talent von Super-League-Konkurrent

Das Transferfenster ist eigentlich schon geschlossen. Doch der FC St. Gallen präsentiert dank einer Sonderregel trotzdem noch einen vielversprechenden Neuzugang.
Publiziert: vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Tiemoko Ouattara (l.) wechselt nach St. Gallen.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

  • FC St. Gallen leiht Tiemoko Ouattara von Servette mit Kaufoption aus
  • Talentabwanderung bei Servette wiederholt sich, mangelnde Perspektiven für Nachwuchsspieler
  • Ouattara kam in fünf Partien auf lediglich 95 Minuten Spielzeit
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Schoch&amp;amp;Raz07.jpg
Sven SchochReporter Sport

Der FC St. Gallen punktet an allen Fronten: Von Super-League-Konkurrent Servette übernehmen die topklassierten Ostschweizer gemäss Blick-Informationen den hoch eingeschätzten Mittelfeldspieler Tiemoko Ouattara (22) leihweise mit Kaufoption.

Die Ostschweizer profitieren von einem speziellen Liga-Passus: Weil Tiemoko Ouattara ein lokal ausgebildeter U21–Akteur ist, darf er ausserhalb der offiziellen Transferperiode aber innerhalb der Schweiz wechseln.

Damit wiederholt sich aus Genfer Optik ein Muster: Immer wieder springen Talente ab, weil sie bei Servette offensichtlich keine Perspektiven für einen nachhaltigen Durchbruch in der Liga erkennen. Johan Manzambi, inzwischen vierfacher Nationalspieler, wählte einen ähnlichen Weg – er verliess den Verein bereits als 17-Jähriger und gehört beim Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg inzwischen zum Stammpersonal. Winsley Boteli wechselte im Juniorenalter zu Gladbach und spielt aktuell mit einem Leihvertrag beim FC Sion.

Mehr Super League
Cognat verlängert seinen Vertrag bei Servette
Bis 2029
Cognat verlängert seinen Vertrag bei Servette
Markelo verlängert beim FCZ
Neuer Vertrag bis 2030
Markelo verlängert beim FCZ
«Was da läuft, ist mir ein Rätsel»
Kubi zerlegt den FC Lugano
«Was da läuft, ist mir ein Rätsel»
Weshalb sich Mattia Croci-Torti auf Peter Zeidler freut
Lugano-Inside
Jubiläum gegen Lausanne
Weshalb sich Mattia Croci-Torti auf Peter Zeidler freut

Ex-Coach Häberli ist besorgt

«Wir verlieren immer noch zu viele Talente. Noch immer glauben zu viele nicht an den Genfer Weg. In der Deutschschweiz und weiter nördlich wird Servette seit Jahren als Selbstbedienungsladen betrachtet. Das müssen wir ändern.» Die Einschätzung stammt von einem, der es wissen muss, aber keinen Einfluss mehr hat auf diese Entwicklung: von Ex-Trainer Thomas Häberli, der im August entlassen worden ist.

Ein Genfer Insider attestiert Ouattara durchaus die Qualität, in der Schweizer Liga im linken Couloir mittelfristig ein prägendes Element zu sein. Noch fehle wegen leichter physischer Defizite aber die Konstanz. Der 20-Jährige sei aber überdurchschnittlich begabt, so der Kenner der Szene am Lac Léman.

In den Plänen des neuen französischen Servette-Trainers Jocelyn Gourvennec spielte Ouattara in den letzten Wochen keine Rolle mehr: Auf lediglich 95 Minuten kam er in fünf Partien. Beim formstarken FCSG ist die Konkurrenz allerdings gross: Im linken Mittelfeld ist der deutsche Puncher Chima Okoroji (28) im Normalfall gesetzt.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
FC St. Gallen
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC St. Gallen
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
5
5
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-4
3
10
FC Lugano
FC Lugano
5
-6
3
11
Servette FC
Servette FC
5
-6
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Servette FC
Servette FC
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        Servette FC
        Servette FC
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen