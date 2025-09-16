Darum gehts
- FC Zürich verlängert Vertrag mit Jahnoah Markelo bis 2030
- Markelo wechselt im September 2024 vom NK Celje zum FCZ
- Er erzielt vier Tore und fünf Vorlagen für FCZ
Wie der FC Zürich auf seiner Webseite bekannt gibt, verlängert er mit dem holländischen Offensivspieler Jahnoah Markelo bis 2030. Der 22-Jährige wechselte im September 2024 von Celje zum FCZ. In 32 Partien machte er bisher vier Tore und fünf Assists. In dieser Saison konnte er aber noch keinen Skorerpunkt verbuchen.
Der Vertrag Markelos war ursprünglich bis 2029 gültig, nun verlängert man vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2030.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
10
15
2
6
5
13
3
6
4
12
4
6
2
11
5
5
5
10
6
6
-1
10
7
6
0
8
8
6
0
6
9
5
-4
3
10
5
-6
3
11
5
-6
2
12
6
-9
2