Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Wie der FC Zürich auf seiner Webseite bekannt gibt, verlängert er mit dem holländischen Offensivspieler Jahnoah Markelo bis 2030. Der 22-Jährige wechselte im September 2024 von Celje zum FCZ. In 32 Partien machte er bisher vier Tore und fünf Assists. In dieser Saison konnte er aber noch keinen Skorerpunkt verbuchen.

Der Vertrag Markelos war ursprünglich bis 2029 gültig, nun verlängert man vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2030.

