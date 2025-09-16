DE
Neuer Vertrag bis 2030
Markelo verlängert beim FCZ

Der FC Zürich verlängert den Vertrag von Jahnoah Markelo vorzeitig bis 2030.
Publiziert: 19:35 Uhr
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Der FCZ verlängert mit Stürmer Jahnoah Markelo.
Darum gehts

  • FC Zürich verlängert Vertrag mit Jahnoah Markelo bis 2030
  • Markelo wechselt im September 2024 vom NK Celje zum FCZ
  • Er erzielt vier Tore und fünf Vorlagen für FCZ
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Wie der FC Zürich auf seiner Webseite bekannt gibt, verlängert er mit dem holländischen Offensivspieler Jahnoah Markelo bis 2030. Der 22-Jährige wechselte im September 2024 von Celje zum FCZ. In 32 Partien machte er bisher vier Tore und fünf Assists. In dieser Saison konnte er aber noch keinen Skorerpunkt verbuchen. 

Der Vertrag Markelos war ursprünglich bis 2029 gültig, nun verlängert man vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2030. 

