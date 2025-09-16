DE
Bis 2029
Cognat verlängert seinen Vertrag bei Servette

Mit Timothé Cognat verlängert ein Leistungsträger bei Servette. Der Franzose bleibt bis 2029.
Publiziert: 16.09.2025 um 23:00 Uhr
Fühlt sich in Genf wohl: Timothé Cognat.
Foto: keystone-sda.ch
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
Marco MäderStellvertretender Leiter Sport-Desk

Timothé Cognat verlängert bei Servette. Der 27-Jährige unterschreibt bis 2029. Das geben die Genfer in einer Mitteilung bekannt.

Cognat kam im Sommer 2019 von Olympique Lyon zu Servette. Seither hat er in 290 Partien 24 Tore und 33 Assists verbucht. In der laufenden Saison steht er bei einer Vorlage aus zwölf Partien – wettbewerbsübergreifend.

Der Franzose gilt in Genf als Legende. 2024 wurde er mit den Grenats Cupsieger.

