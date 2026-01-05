Darum gehts
- FC St. Gallen plant Transfer von Colin Kleine-Bekel im Januar
- Kleine-Bekel ist 1,92 m gross und überzeugt in Zweikämpfen
- Sein Marktwert beträgt 650'000 Schweizer Franken laut aktuellen Schätzungen
Der FC St. Gallen steht offenbar kurz vor einem Transfer: Gemäss Blick‑Infos ist der Schweizer Super‑League‑Club in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem VfL Bochum über die Verpflichtung des deutschen Innenverteidigers Colin Kleine‑Bekel. Der 22‑jährige Profi könnte bereits im Januar zum Kader der Espen stossen und das Abwehr‑Gerüst stärken.
Der gebürtige Bielefelder ist ein klassischer Innenverteidiger, der mit 1,92 m Körpergrösse und einer starken Präsenz in Zweikämpfen überzeugt. Kleine‑Bekel durchlief Stationen bei Borussia Dortmunds Jugendakademie und bei Holstein Kiel, ehe er im Sommer 2025 ablösefrei zum VfL Bochum wechselte und dort einen Vertrag bis 2028 unterschrieb.
Von Dortmund über Kiel nach Bochum
Bereits in der Jugend machte Kleine‑Bekel auf sich aufmerksam: Er wurde Deutscher A‑Junioren‑Meister mit Dortmunds U19 und galt als vielversprechendes Abwehrtalent. In Kiel entwickelte er sich zum Stammspieler in der 2. Bundesliga, ehe ihn ein Kreuzbandriss ausbremste und er in der Bundesliga‑Saison nicht mehr zum Einsatz kam.
Sein aktueller Marktwert wird von Transfermarkt auf rund 650'000 Schweizer Franken geschätzt. Er kam bereits zu mehreren Einsätzen für die deutsche U21‑Nationalmannschaft.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
18
-27
10