Neuer Mann für die Abwehr
Colin Kleine-Bekel auf dem Sprung nach St. Gallen

Gemäss Blick-Informationen steht Innenverteidiger Colin Kleine-Bekel vom VfL Bochum kurz vor einem Wechsel zum FC St. Gallen. Der 22-Jährige könnte schon bald die Defensive der Espen verstärken.
Publiziert: vor 28 Minuten
Der talentierte Innenverteidiger Colin Kleine-Bekel soll offenbar vor einem Wechsel in die Ostschweiz stehen.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • FC St. Gallen plant Transfer von Colin Kleine-Bekel im Januar
  • Kleine-Bekel ist 1,92 m gross und überzeugt in Zweikämpfen
  • Sein Marktwert beträgt 650'000 Schweizer Franken laut aktuellen Schätzungen
Stefan Kreis und Joël Hahn

Der FC St. Gallen steht offenbar kurz vor einem Transfer: Gemäss Blick‑Infos ist der Schweizer Super‑League‑Club in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem VfL Bochum über die Verpflichtung des deutschen Innenverteidigers Colin Kleine‑Bekel. Der 22‑jährige Profi könnte bereits im Januar zum Kader der Espen stossen und das Abwehr‑Gerüst stärken.

Der gebürtige Bielefelder ist ein klassischer Innenverteidiger, der mit 1,92 m Körpergrösse und einer starken Präsenz in Zweikämpfen überzeugt. Kleine‑Bekel durchlief Stationen bei Borussia Dortmunds Jugendakademie und bei Holstein Kiel, ehe er im Sommer 2025 ablösefrei zum VfL Bochum wechselte und dort einen Vertrag bis 2028 unterschrieb. 

Von Dortmund über Kiel nach Bochum

Bereits in der Jugend machte Kleine‑Bekel auf sich aufmerksam: Er wurde Deutscher A‑Junioren‑Meister mit Dortmunds U19 und galt als vielversprechendes Abwehrtalent. In Kiel entwickelte er sich zum Stammspieler in der 2. Bundesliga, ehe ihn ein Kreuzbandriss ausbremste und er in der Bundesliga‑Saison nicht mehr zum Einsatz kam.

Sein aktueller Marktwert wird von Transfermarkt auf rund 650'000 Schweizer Franken geschätzt. Er kam bereits zu mehreren Einsätzen für die deutsche U21‑Nationalmannschaft.

In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Super League
Super League
