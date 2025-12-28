Der sportliche Erfolg von Aufsteiger Thun schlägt sich auch im Fanaufmarsch nieder. Beim Super-League-Leader strömen 80 Prozent mehr Fans ins Stadion als in der letzten Saison.

Darum gehts Der FC Thun führt überraschend die Super League mit 40 Punkten an

Die Stadionauslastung der Stockholm Arena stieg auf 85 Prozent

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Der FC Thun ist das Team der Vorrunde. Die Berner Oberländer nahmen die Euphorie des Aufstiegs mit und führen bei Saisonhälfte mit 40 Punkten die Tabelle überraschend vor St. Gallen an – als bester Aufsteiger der Super-League-Geschichte.

Die logische Folge des sportlichen Höhenflugs: Auch in Sachen Fanaufmarsch ist der Underdog aus dem Berner Oberland der Aufsteiger der Vorrunde. Gut 8500 Fans strömten in den zehn Heimspielen im Schnitt in die Stockholm Arena und damit 80 Prozent mehr als in der Challenge League. Die Stadionauslastung beträgt 85 Prozent.

Zuschauerschnitt Super League, Vorrunde 2025/26: 1. YB: 28'326 (Vorsaison: 28'482) 2. Basel: 26'452 (26'141) 3. St. Gallen: 18'166 (18'079) 4. Zürich: 13'308 (15'233) 5. Luzern: 11'824 (12'074) 6. Sion: 9828 (9932) 7. Thun: 8514 (4723) 8. Winterthur: 8133 (8065) 9. Servette 7938 (9932) 10. GC: 7476 (6878) 11. Lausanne: 6470 (6904) 12. Lugano 3456 (3883)

Rund 2000 weniger beim FCZ

Auch Basel, St. Gallen, Winterthur und GC weisen einen höheren Zuschauerschnitt aus als in der Vorsaison, wobei Winterthur (93 Prozent) und St. Gallen (91 Prozent) die beste Stadionauslastung der Liga vorweisen.

Die grossen Absteiger im Vergleich zur letzten Saison sind Servette und der FC Zürich, die sportlich beide enttäuschten und in der Tabelle unter dem Strich liegen. Beide Klubs verzeichnen pro Match rund 2000 weniger Fans als in der Spielzeit 2024/25. Auch Lausanne und Lugano empfangen deutlich weniger Fans als im Vorjahr, minim weniger Zuschauer besuchen die Spiele von Luzern, YB und Sion.

YB bleibt die Nummer 1

Die Nummer 1 in Sachen Fans bleiben aber die Young Boys – trotz der sportlich enttäuschenden Vorrunde. 28'326 Fans sind pro Heimspiel im Wankdorf durchschnittlich anwesend und damit nur unwesentlich weniger als in der letzten Saison. Im Vergleich zum letzten Titeljahr (2023/24) sank der Fanaufmarsch um gut 500 Fans. Die Nummer 2 ist der FC Basel, der in der Vorrunde durchschnittlich 300 Fans mehr pro Spiel hatte als in der vergangenen Meistersaison.

