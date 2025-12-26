An Weihnachten haben sich einige Klubs der Super League etwas Besonderes überlegt für ihre Fans. Das Ergebnis ist dabei nicht immer nur schön. Aber hört selbst.

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Wie beschenken die Super-League-Klubs ihre Fans auf Instagram? Von schrägen Tönen über schöne Wünsche bis hin zu guten Taten ist alles dabei.

Die Sänger

Was gehört genauso zu Weihnachten wie Familie, Nächstenliebe, gutes Essen und Geschenke? Genau, schräge Töne. Das haben sich auch zwei Super-League-Klubs gedacht. Leader Thun und das drittplatzierte Lugano strapazieren die Trommelfelle ihrer Follower. Wer mitleiden will, hört ins Video oben. Lugano hat zudem die Fans befragt über die letzten Weihnachten im Stadion Cornaredo.

Beim FCSG haben dagegen nicht die Spieler selber das Singen übernommen, stattdessen Kinder aus der Region und die Band «Charlie and the East Side Five»

Die Wortreichen

Viel geredet wird auf der Insta-Seite des FC Basel. Der FCB lud seine Fans nämlich «Wunschhüüsli». Sie sollen mitteilen, was ihnen der Klub bedeutet. Die Antworten: «Alles», «mein ganzes Leben» und so weiter.

Auch beim FC Sion wird viel gequasselt. Ein Spieler nach dem anderen erscheint vor der Kamera und richtet ein paar Worte an die Fans.

Die Wohltäter

Nächstenliebe wird gross geschrieben rund um die Feiertage. So etwa auch bei den Grasshoppers. Das Männer- und Frauenteam trifft sich für einen guten Zweck zum Guetzlibacken. Zimtsterne, Brunsli und Mailänderli entstehen und die Spieler besuchen die Rafaelschule in Zürich, wo Kinder und Jugendliche mit besonderem Entwicklungsbedarf unterrichtet werden.

Beim FC St. Gallen wird ein Opa von seinen Enkeln beschenkt, da dieser ihre Liebe zum Klub geweckt hat. Als Dank erhält er einen ganz besonderen Matchbesuch.

Die Einfachen

Eher schlicht halten es die anderen Klubs. Es gibt Fotos vom letzten Spiel mit Spruchband oder eigens kreierte Weihnachtskarten.



YB

FCZ

FCL

Winterthur

Servette

Lausanne

