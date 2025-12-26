DE
FR
Abonnieren
Hier trifft ganz klar keiner den Ton
0:50
Super-League-Stars singen:Hier trifft ganz klar keiner den Ton

Weihnachten in der Super League
Zum Heulen – welcher Klub schlägt die schrägsten Töne an?

An Weihnachten haben sich einige Klubs der Super League etwas Besonderes überlegt für ihre Fans. Das Ergebnis ist dabei nicht immer nur schön. Aber hört selbst.
Publiziert: 09:28 Uhr
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_724.JPG
Stefan MeierLeiter Desk Sport

Wie beschenken die Super-League-Klubs ihre Fans auf Instagram? Von schrägen Tönen über schöne Wünsche bis hin zu guten Taten ist alles dabei.

Die Sänger

Was gehört genauso zu Weihnachten wie Familie, Nächstenliebe, gutes Essen und Geschenke? Genau, schräge Töne. Das haben sich auch zwei Super-League-Klubs gedacht. Leader Thun und das drittplatzierte Lugano strapazieren die Trommelfelle ihrer Follower. Wer mitleiden will, hört ins Video oben. Lugano hat zudem die Fans befragt über die letzten Weihnachten im Stadion Cornaredo. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Beim FCSG haben dagegen nicht die Spieler selber das Singen übernommen, stattdessen Kinder aus der Region und die Band «Charlie and the East Side Five»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Die Wortreichen

Viel geredet wird auf der Insta-Seite des FC Basel. Der FCB lud seine Fans nämlich «Wunschhüüsli». Sie sollen mitteilen, was ihnen der Klub bedeutet. Die Antworten: «Alles», «mein ganzes Leben» und so weiter. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.


Auch beim FC Sion wird viel gequasselt. Ein Spieler nach dem anderen erscheint vor der Kamera und richtet ein paar Worte an die Fans. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Die Wohltäter

Nächstenliebe wird gross geschrieben rund um die Feiertage. So etwa auch bei den Grasshoppers. Das Männer- und Frauenteam trifft sich für einen guten Zweck zum Guetzlibacken. Zimtsterne, Brunsli und Mailänderli entstehen und die Spieler besuchen die Rafaelschule in Zürich, wo Kinder und Jugendliche mit besonderem Entwicklungsbedarf unterrichtet werden.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.


Beim FC St. Gallen wird ein Opa von seinen Enkeln beschenkt, da dieser ihre Liebe zum Klub geweckt hat. Als Dank erhält er einen ganz besonderen Matchbesuch.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Die Einfachen

Eher schlicht halten es die anderen Klubs. Es gibt Fotos vom letzten Spiel mit Spruchband oder eigens kreierte Weihnachtskarten. 


YB

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

FCZ

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

FCL

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Winterthur

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Servette

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Lausanne

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
FC Zürich
FC Zürich
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Servette FC
Servette FC
FC St. Gallen
FC St. Gallen
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
FC Sion
FC Sion
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Basel
        FC Basel
        FC Zürich
        FC Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        Servette FC
        Servette FC
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        FC Sion
        FC Sion
        FC Thun
        FC Thun
        FC Winterthur
        FC Winterthur