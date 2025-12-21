DE
FR
Abonnieren

Nach Doppelpack
Grosse Ehre für Lugano-Verteidiger in Videospiel

Zum letzten Spiel vor Weihnachten empfängt Lugano am Sonntag im Cornaredo YB (16.30 Uhr). Läuft Papadopoulos wieder heiss? Er wird auf jeden Fall aktuell über viele Bildschirme flimmern.
Publiziert: 10:55 Uhr
Kommentieren
1/2
Koutsias (r.) und Papadopoulos feiern. Letzterer ist aktuell in der Gamer-Szene sehr präsent.
Foto: keystone-sda.ch
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Gian Andrea Achermann und Simon Strimer

Die News der Woche

Am Sonntag spielte der Vierte (Lugano) gegen den Fünften (YB). Nach dem völlig verpatzten Saisonstart im Sommer bietet sich Lugano je nach Situation sogar die Chance, vor Weihnachten noch auf den dritten Platz vorzurücken. Das erste Duell gewann YB im Wankdorf 3:1. Wie sieht es nun im Cornaredo aus?

Die grosse Frage

Kann Lugano die Ungeschlagen-Serie gegen YB aufrechterhalten? Seit vier Spielen sind die Tessiner ungeschlagen. Und die Form hält länger an: Von den letzten zwölf Ligaspielen hat Lugano acht gewonnen. Ob die Tessiner das Jahr mit fünf ungeschlagenen Partien in Serie abschliessen können, zeigt sich am Sonntag – dem vierten Advent. 

Gesagt ist gesagt

Der Coach der Bianconeri, Mattia Croci-Torti, blickt mit grossem Respekt auf die kommende Partie: «Ich erwarte verärgerte und frustrierte Young Boys». Für ihn ist klar: «Es wird eine heftige Reaktion geben und ein sehr schwieriges Spiel werden».

Mögliche Aufstellung

Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Kelvin, Marques; Grgic, Bislimi; Cimignani, Dos Santos, Koutsias; Behrens.

Wer fehlt?

Mai (gesperrt). Mahmoud (Afrika-Cup). Alioski, Bottani, von Ballmoos (alle verletzt).

Super League aktuell
Die wichtigsten Fragen nach dem Malenovic-Beben
Mit Video
Fragen nach Sportchef-Beben
Wie gehts für FCZ weiter – und wer wird Malenovic-Nachfolger?
Malenovic ist nicht mehr FCZ-Sportchef
Exklusiv
Klub schlägt neue Rolle vor
Malenovic ist nicht mehr FCZ-Sportchef
«Magnin ist und bleibt unser Trainer»
Klare Ansage von FCB-Stucki
«Magnin ist und bleibt unser Trainer»
YB braucht Verstärkungen – und die wird es geben
Mit Video
Historische GC-Ohrfeige
YB braucht Verstärkungen – und die wird es geben
Super-League-Schiri Tschudi macht Schluss
Nach 222 Partien
Super-League-Schiri Tschudi macht Schluss
FCB-Broschinski bricht Tor-Fluch nach 356 Minuten
Mit Video
Magnins Worte an die Kritiker
FCB-Broschinski bricht Tor-Fluch nach 356 Minuten

Neben dem Platz

Leistungsträger Antonios Papadopoulos (26) wurde ins «Team of the Week» des Videospiels EA FC 26 (früher Fifa) gewählt. Neben dem Verteidiger standen diese Woche zum Beispiel auch Barcelonas Raphinha oder Liverpools Ekitiké in diesem Team. Papadopoulos ist nach Theo Bair erst der zweite Super-League-Spieler, der die Auszeichnung in der laufenden Saison erhält. Wohlverdient nach seinem Doppelpack gegen Servette. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hast du gewusst, dass...

...YB der Angstgegner von Lugano ist? 59 Prozent der Ligaspiele gegen YB verliert Lugano – gegen kein anderes Team haben die Tessiner eine so hohe Niederlagenquote.

Aufgepasst auf

Ilija Maslarov (18). Der junge Mittelfeldspieler aus dem eigenen Nachwuchs gehört schon seit längerem zum erweiterten Kreis der ersten Mannschaft, musste allerdings lange auf sein Super-League-Debüt warten. Nun wird es Tatsache. Maslarov kam beim 1:0 in Zürich für die letzte Minute. Kommen jetzt weitere Minuten dazu?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 18 Runden:

1. Von Ballmoos 4,3
2. Grgic 4,2
3. Papadopoulos, Zanotti 4,1

Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

Bei YB liegt Trainer Seoane nach der heftigen Klatsche gegen GC (2:6 im Wankdorf) nun sogar hinter Vorgänger Contini. Das YB-Inside erscheint hier.

19

Runde

Sa., Sion – Winterthur, verschoben
Sa., Thun – FCZ, 18 Uhr
Sa., Basel – Servette, 20.30 Uhr
So., Lausanne – Luzern, 14 Uhr
So., GC – St. Gallen, 16.30 Uhr
So., Lugano – YB, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
19
8
32
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lugano
        FC Lugano
        Super League
        Super League