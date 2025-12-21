Zum letzten Spiel vor Weihnachten empfängt Lugano am Sonntag im Cornaredo YB (16.30 Uhr). Läuft Papadopoulos wieder heiss? Er wird auf jeden Fall aktuell über viele Bildschirme flimmern.

Die News der Woche

Am Sonntag spielte der Vierte (Lugano) gegen den Fünften (YB). Nach dem völlig verpatzten Saisonstart im Sommer bietet sich Lugano je nach Situation sogar die Chance, vor Weihnachten noch auf den dritten Platz vorzurücken. Das erste Duell gewann YB im Wankdorf 3:1. Wie sieht es nun im Cornaredo aus?

Die grosse Frage

Kann Lugano die Ungeschlagen-Serie gegen YB aufrechterhalten? Seit vier Spielen sind die Tessiner ungeschlagen. Und die Form hält länger an: Von den letzten zwölf Ligaspielen hat Lugano acht gewonnen. Ob die Tessiner das Jahr mit fünf ungeschlagenen Partien in Serie abschliessen können, zeigt sich am Sonntag – dem vierten Advent.

Gesagt ist gesagt

Der Coach der Bianconeri, Mattia Croci-Torti, blickt mit grossem Respekt auf die kommende Partie: «Ich erwarte verärgerte und frustrierte Young Boys». Für ihn ist klar: «Es wird eine heftige Reaktion geben und ein sehr schwieriges Spiel werden».

Mögliche Aufstellung

Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Kelvin, Marques; Grgic, Bislimi; Cimignani, Dos Santos, Koutsias; Behrens.

Wer fehlt?

Mai (gesperrt). Mahmoud (Afrika-Cup). Alioski, Bottani, von Ballmoos (alle verletzt).

Neben dem Platz

Leistungsträger Antonios Papadopoulos (26) wurde ins «Team of the Week» des Videospiels EA FC 26 (früher Fifa) gewählt. Neben dem Verteidiger standen diese Woche zum Beispiel auch Barcelonas Raphinha oder Liverpools Ekitiké in diesem Team. Papadopoulos ist nach Theo Bair erst der zweite Super-League-Spieler, der die Auszeichnung in der laufenden Saison erhält. Wohlverdient nach seinem Doppelpack gegen Servette.

Hast du gewusst, dass...

...YB der Angstgegner von Lugano ist? 59 Prozent der Ligaspiele gegen YB verliert Lugano – gegen kein anderes Team haben die Tessiner eine so hohe Niederlagenquote.

Aufgepasst auf

Ilija Maslarov (18). Der junge Mittelfeldspieler aus dem eigenen Nachwuchs gehört schon seit längerem zum erweiterten Kreis der ersten Mannschaft, musste allerdings lange auf sein Super-League-Debüt warten. Nun wird es Tatsache. Maslarov kam beim 1:0 in Zürich für die letzte Minute. Kommen jetzt weitere Minuten dazu?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 18 Runden:

1. Von Ballmoos 4,3

2. Grgic 4,2

3. Papadopoulos, Zanotti 4,1

Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

Bei YB liegt Trainer Seoane nach der heftigen Klatsche gegen GC (2:6 im Wankdorf) nun sogar hinter Vorgänger Contini. Das YB-Inside erscheint hier.

19 Runde

Sa., Sion – Winterthur, verschoben

Sa., Thun – FCZ, 18 Uhr

Sa., Basel – Servette, 20.30 Uhr

So., Lausanne – Luzern, 14 Uhr

So., GC – St. Gallen, 16.30 Uhr

So., Lugano – YB, 16.30 Uhr