Am Sonntag spielte der Vierte (Lugano) gegen den Fünften (YB). Nach dem völlig verpatzten Saisonstart im Sommer bietet sich Lugano je nach Situation sogar die Chance, vor Weihnachten noch auf den dritten Platz vorzurücken. Das erste Duell gewann YB im Wankdorf 3:1. Wie sieht es nun im Cornaredo aus?
Kann Lugano die Ungeschlagen-Serie gegen YB aufrechterhalten? Seit vier Spielen sind die Tessiner ungeschlagen. Und die Form hält länger an: Von den letzten zwölf Ligaspielen hat Lugano acht gewonnen. Ob die Tessiner das Jahr mit fünf ungeschlagenen Partien in Serie abschliessen können, zeigt sich am Sonntag – dem vierten Advent.
Der Coach der Bianconeri, Mattia Croci-Torti, blickt mit grossem Respekt auf die kommende Partie: «Ich erwarte verärgerte und frustrierte Young Boys». Für ihn ist klar: «Es wird eine heftige Reaktion geben und ein sehr schwieriges Spiel werden».
Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Kelvin, Marques; Grgic, Bislimi; Cimignani, Dos Santos, Koutsias; Behrens.
Mai (gesperrt). Mahmoud (Afrika-Cup). Alioski, Bottani, von Ballmoos (alle verletzt).
Leistungsträger Antonios Papadopoulos (26) wurde ins «Team of the Week» des Videospiels EA FC 26 (früher Fifa) gewählt. Neben dem Verteidiger standen diese Woche zum Beispiel auch Barcelonas Raphinha oder Liverpools Ekitiké in diesem Team. Papadopoulos ist nach Theo Bair erst der zweite Super-League-Spieler, der die Auszeichnung in der laufenden Saison erhält. Wohlverdient nach seinem Doppelpack gegen Servette.
...YB der Angstgegner von Lugano ist? 59 Prozent der Ligaspiele gegen YB verliert Lugano – gegen kein anderes Team haben die Tessiner eine so hohe Niederlagenquote.
Ilija Maslarov (18). Der junge Mittelfeldspieler aus dem eigenen Nachwuchs gehört schon seit längerem zum erweiterten Kreis der ersten Mannschaft, musste allerdings lange auf sein Super-League-Debüt warten. Nun wird es Tatsache. Maslarov kam beim 1:0 in Zürich für die letzte Minute. Kommen jetzt weitere Minuten dazu?
Blick-Notenschnitt nach 18 Runden:
1. Von Ballmoos 4,3
2. Grgic 4,2
3. Papadopoulos, Zanotti 4,1
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Luca Cibelli.
Bei YB liegt Trainer Seoane nach der heftigen Klatsche gegen GC (2:6 im Wankdorf) nun sogar hinter Vorgänger Contini. Das YB-Inside erscheint hier.
Sa., Sion – Winterthur, verschoben
Sa., Thun – FCZ, 18 Uhr
Sa., Basel – Servette, 20.30 Uhr
So., Lausanne – Luzern, 14 Uhr
So., GC – St. Gallen, 16.30 Uhr
So., Lugano – YB, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
19
8
32
4
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
18
-6
20
10
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
18
-27
10