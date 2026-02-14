DE
Mit einem Bein drin!
Sittener auf bestem Weg zum erklärten Saisonziel

Grosse Prüfung für den FC Sion: Jetzt gehts auswärts mit neuem Schwung zum Sensationsleader nach Thun (Sonntag, 14 Uhr). «Das haben wir gut gemacht», meint Trainer Tholot. Er ist zu gewichtigen Veränderungen gezwungen.
Publiziert: 12:34 Uhr
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
Hört, hört: Sions Ilyas Chouaref hat zuletzt gezeigt, was in ihm steckt.
Darum gehts

  • Sion hat ein Polster geschaffen – das meint Tholot
  • Er muss in der Verteidigung stark improvisieren
  • Ilyas Chouaref läuft heiss – auch zahlenmässig
Bastien Feller und Simon Strimer

Die News der Woche

Sion steht mit einem Bein in den Top 6. Dies ist das erklärte Saisonziel der Walliser. Dank des Siegs gegen Basel konnten die Walliser Verfolger Lausanne und damit den Strich auf acht Punkte distanzieren. «Mit den Ergebnissen von Dienstag und Mittwoch hat sich die Gelegenheit ergeben, einen Vorsprung herauszuspielen. Das haben wir gut gemacht. Jetzt gibt es einen Abstand zu Lausanne und wir nähern uns Basel und Lugano an», lobt Trainer Didier Tholot nach dem Coup gegen den FCB.

Die grosse Frage

Wird Ryan Kessler (20) gegen den Tabellenführer Thun sein Debüt in der Super League geben? Tholot muss für das Auswärtsspiel seine Abwehr neu aufstellen. «Ich habe die Vorbereitung mit dem FC Aarau absolviert und bin körperlich zu 100 Prozent fit», versichert der vor kurzem zugezogene Schweizer U20-Nationalspieler.

Gesagt ist gesagt

«Angesichts der Form von Thun haben wir nichts zu verlieren», sagt Tholot nach dem Sieg gegen Basel als Antwort auf die Fragen zur Aufstellung für den Sonntag. Seine Innenverteidiger Kreshnik Hajrizi und Jan Kronig sind beide gesperrt. Ebenso wie Mittelfeldspieler Baltazar. «Ich habe immer gesagt, dass unsere Stärke in unserer Mannschaft liegt, und dies wird eine weitere Gelegenheit sein, dies zu beweisen.»

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Kessler, Lavanchy, Sow, Hefti; Chipperfield, Kabacalman, Kololli; Berdayes, Nivokazi, Chouaref.

Wer fehlt?

Baltazar, Hajrizi, Kronig (alle gesperrt). Rrudhani, Shala (beide verletzt).

Hast du gewusst, dass...

...Sion in der Liga auswärts schon länger nicht mehr gewonnen hat? Zuletzt gelang es in der 9. Runde bei GC Mitte Oktober.

Aufgepasst auf

Ilyas Chouaref (25) war beim Sieg gegen Basel sehr fleissig. Er verzeichnet die meisten erfolgreichen Dribblings (6), steigt von seinem Team in die meisten Zweikämpfe (22) und erlangt achtmal Ballbesitz – ebenfalls am meisten seines Teams. Und vor allem: Mit seiner sehenswerten Direktabnahme sorgt er für die Walliser Führung.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 24 Runden:

1. Racioppi 4,5
2. Baltazar 4,3
3. Hajrizi 4,2

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Marijan Drmic.

Der Gegner

Thun-Stürmer Elmin Rastoder ist mit sieben Toren in sieben Spielen der Mann der Stunde beim Tabellenführer. Neben dem Thuner Höhenflug wartet in diesem Jahr noch ein weiteres Highlight auf den Zürcher Oberländer. Er wird in der Nations League auf die Schweizer Nati treffen. Hier erscheint das Thun-Inside.

25

Runde

Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr
Sa., YB – Winterthur, 20.30 Uhr
So., Thun – Sion, 14 Uhr
So., Basel – Lugano, 16.30 Uhr
So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
24
28
55
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
23
15
42
3
FC Lugano
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
FC Basel
24
7
39
5
FC Sion
FC Sion
24
8
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
24
-2
29
8
FC Zürich
FC Zürich
24
-9
28
9
FC Luzern
FC Luzern
24
-2
27
10
Servette FC
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
23
-34
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
