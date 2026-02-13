Théo Bouchlarhem wechselt vom FC Sion zu Étoile Carouge. Bei den Wallisern war er zuletzt nur noch Ersatz.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Théo Bouchlarhem verlässt den FC Sion. Wie von Blick angekündigt, wechselt der 24-Jährige zu Étoile Carouge in die Challenge League. Das geben die Walliser am Freitag in einer Mitteilung bekannt. Über die Ablösesumme und Vertragsdauer werden keine Angabe gemacht.

Bouchlarhem wechselte im Sommer 2023 von Pau zu Sion und absolvierte seither 89 Partien, in denen ihm zehn Tore und sieben Assists gelangen. Zuletzt kam der Franzose allerdings nicht mehr über die Rolle des Reservisten hinaus: Zum letzten Mal in der Startelf stand er im September, zuletzt stand er beim Remis gegen den FCL nicht mal mehr im Kader.

