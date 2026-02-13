DE
Zuletzt nur noch Ersatz
Bouchlarhem verlässt Sion in Richtung Challenge League

Théo Bouchlarhem wechselt vom FC Sion zu Étoile Carouge. Bei den Wallisern war er zuletzt nur noch Ersatz.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Kommentieren
Théo Bouchlarhem wechselt von Sion zu Étoile Carouge.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Théo Bouchlarhem verlässt den FC Sion. Wie von Blick angekündigt, wechselt der 24-Jährige zu Étoile Carouge in die Challenge League. Das geben die Walliser am Freitag in einer Mitteilung bekannt. Über die Ablösesumme und Vertragsdauer werden keine Angabe gemacht.

Bouchlarhem wechselte im Sommer 2023 von Pau zu Sion und absolvierte seither 89 Partien, in denen ihm zehn Tore und sieben Assists gelangen. Zuletzt kam der Franzose allerdings nicht mehr über die Rolle des Reservisten hinaus: Zum letzten Mal in der Startelf stand er im September, zuletzt stand er beim Remis gegen den FCL nicht mal mehr im Kader.

In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
FC Sion
FC Sion
Challenge League
Challenge League
Étoile Carouge
Étoile Carouge
Super League
Super League
