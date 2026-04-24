Der FC Basel wartet seit September auf einen Sieg gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte. Bis zum Saisonende warten aber ausschliesslich solche Gegner.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stephan Lichtsteiners FCB hat noch kein Top-6-Spiel gewonnen

In 15 Super-League-Spielen gegen Topteams holte Basel nur 14 Punkte

Rückstand auf Platz drei beträgt vier Punkte, Sion nur zwei dahinter War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lucas Werder Reporter Fussball

Man kann es auch positiv sehen. Dank der Championship Group bleiben Stephan Lichtsteiner bis zum Saisonende fünf Spiele, um seine miserable Bilanz gegen Top-6-Teams aufzupolieren. Seit er Ende Januar in Basel übernommen hat, ist der FCB sechs Mal gegen die direkte Konkurrenz aus Thun (zweimal), St. Gallen, Lugano, Sion und YB angetreten. Kein einziges Spiel hat Lichtsteiner gewinnen können. Zwei endeten Remis, vier gingen verloren. Nimmt man auch den Cup-Viertelfinal gegen St. Gallen in die Rechnung, sind es sogar fünf Pleiten.

Dass sich der FCB gegen die Topteams der Liga derart schwertut, war allerdings schon unter Vorgänger Ludovic Magnin (47) zu beobachten. In 15 Super-League-Partien in dieser Saison holten die Basler nur 14 Punkte. Das macht im Schnitt 0,93 Zähler pro Spiel. Viel zu wenig für die Ansprüche des entthronten Doublesiegers.

Nur Platz drei reicht sicher für Europa

Doch welche Erklärung hat Lichtsteiner, dass seine Mannschaft ihr Pflichtprogramm fast immer erfüllt, in der Kür aber nur so selten punkten kann? «Ich sehe nicht ein Hauptproblem», sagt Lichtsteiner. «Es geht um die Details, die ich immer wieder anspreche.» Während Teams aus der unteren Tabellenhälfte kleinere Fehler weniger ausnützten, würden Topteams diese sofort bestrafen.

«Gegen diese Gegner braucht es etwas mehr», so der FCB-Trainer. Er findet aber, dass man die letzten Spiele gegen solche Teams einzeln betrachten solle. «Gegen Lugano müssten wir gewinnen. Gegen YB bekommen wir den Ausgleich in der letzten Minute», fasst Lichtsteiner zusammen.

Die schwache Bilanz gegen die direkte Konkurrenz hat dazu geführt, dass der FCB um das europäische Geschäft zittern muss. Der Rückstand auf Tabellenplatz drei, der zur Teilnahme an der 2. Quali-Runde der Conference League berechtigt, beträgt bereits vier Punkte. Platz vier, auf dem die Basler aktuell rangieren, reicht nur, wenn St. Gallen den Cupfinal gegen Stade-Lausanne-Ouchy für sich entscheidet. Andernfalls dürften sich die Waadtländer über einen Platz in der Europa-League-Quali freuen.

Kein Sieg gegen Top 6 seit September

Vor dem Heimspiel gegen den FC Sion müssen die Basler den Blick aber auch nach hinten richten. Schliesslich sind die Walliser das formstärkste Team der Liga und liegen nur noch zwei Punkte hinter dem FCB. Von einem ersten Finalspiel will Lichtsteiner nicht sprechen. «Wenn wir gewinnen, ist das internationale Geschäft noch nicht fix. Und wenn wir nicht gewinnen, heisst das auch noch nichts. Aber klar ist das ein Spiel, das uns ein Polster einbringen kann», so der Luzerner.

Das sei auch seinen Spielern bewusst. Darum müsse er seine Mannschaft vor dem wichtigen Spiel gegen die Walliser nicht zusätzlich motivieren. «Sie wollen alle, das hat man in dieser Trainingswoche gesehen», sagt Lichtsteiner. «Jetzt geht es darum, gegen Widerstände anzukämpfen, damit wir unser Minimalziel erreichen.»

Damit es der FCB nach einer enttäuschenden Saison aber nach Europa schafft, muss Lichtsteiner seiner Sieglos-Serie gegen Topteams dringend ein Ende setzen. Im Idealfall schon am Sonntag gegen Sion. Es wäre gleichbedeutend mit dem ersten Basler Sieg gegen ein Top-6-Team seit Mitte September …

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