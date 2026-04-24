Xherdan Shaqiri wird dem FC Basel wegen einer Trainingsverletzung zumindest gegen Sion fehlen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Xherdan Shaqiri wird dem FC Basel am Sonntag gegen Sion (14 Uhr) fehlen. Der Zauberwürfel hat sich am 21. April im Training eine «kleine strukturelle Muskelverletzung am rechten hinteren Oberschenkel zugezogen», wie der Klub auf seiner Webseite schreibt. Der FCB erklärt, dass die Ausfallzeit mehrere Wochen betragen könnte.

Der Basler Topskorer verpasste in dieser Saison bisher erst zwei Spiele, das Heimspiel gegen Thun wegen einer Gelbsperre, ein Auswärtsspiel in St. Gallen wegen muskulärer Probleme.

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