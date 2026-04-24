DE
FR
Abonnieren

Verletzung im FCB-Training
Basel muss auf Xherdan Shaqiri verzichten

Xherdan Shaqiri wird dem FC Basel wegen einer Trainingsverletzung zumindest gegen Sion fehlen.
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Kommentieren
Xherdan Shaqiri hat sich im Training eine Muskelverletzung zugezogen.
Foto: PIUS KOLLER
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Xherdan Shaqiri wird dem FC Basel am Sonntag gegen Sion (14 Uhr) fehlen. Der Zauberwürfel hat sich am 21. April im Training eine «kleine strukturelle Muskelverletzung am rechten hinteren Oberschenkel zugezogen», wie der Klub auf seiner Webseite schreibt. Der FCB erklärt, dass die Ausfallzeit mehrere Wochen betragen könnte. 

Der Basler Topskorer verpasste in dieser Saison bisher erst zwei Spiele, das Heimspiel gegen Thun wegen einer Gelbsperre, ein Auswärtsspiel in St. Gallen wegen muskulärer Probleme. 

Noch näher dran am FC Basel

Füge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Basel
        FC Basel