FCB-Spieler müssen mit dem Lift in die Ersatz-Garderobe

Nach dem Brand im Basler Kabinentrakt muss der FCB für das Heimspiel gegen Sion improvisieren. Nach der Verletzung von Xherdan Shaqiri ist aber auch bei Trainer Stephan Lichtsteiner Kreativität gefragt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FCB spielt Sonntag gegen Sion, erstes Heimspiel nach Kabinenbrand.

FCB-Captain Shaqiri fällt wegen Zerrung sicher für Sion-Spiel aus.

Sion holte 11 Punkte aus letzten 5 Spielen, beste Abwehr der Liga. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Am Sonntag kommt es gegen den FC Sion zum ersten Basler Heimspiel seit dem Garderobenbrand vor zwei Wochen. Bereits unter der Woche hatte der FCB über die damit verbundenen Umstände informiert, unter anderem werden beide Teams vor Anpfiff von unterschiedlichen Stadionseiten aufs Feld laufen. Die Basler Spieler werden sich in einem kleinen Fitnessstudio im 7. Stock des St.-Jakob-Turms umziehen. Damit alles glatt läuft, wird Stephan Lichtsteiner am Samstag mit seiner Mannschaft einen kleinen Probedurchlauf absolvieren. «Weil wir nicht gleichzeitig mit dem Lift nach oben fahren können, werden wir in der Pause sicher weniger Zeit haben. Darum ist es wichtig, dass wir optimal auf alles vorbereitet sind», erklärt der FCB-Trainer.

Der FC Sion wird sich im Joggeli Fitness Club umziehen, das deshalb am Sonntag geschlossen bleibt. Das gilt auch für die beiden verbleibenden Heimspiele gegen Thun und St. Gallen. «Alle Klubs und auch die Liga haben sehr wohlwollend reagiert. Alle waren sehr lösungsorientiert und unkompliziert», sagt Mediensprecher Simon Walter.

Die grosse Frage

Wer ersetzt Xherdan Shaqiri (34)? Der FCB-Captain hat sich am Dienstag im ersten Training der Woche eine Zerrung eingefangen. «Wir verlieren eine grosse Waffe. Ich hoffe, dass wir es noch hinkriegen bis zum Saisonende», sagt Lichtsteiner. Sicher sei aber, dass Shaqiri für das Spiel gegen Sion ausfalle. «Ab nächster Woche schauen wir von Tag zu Tag.» Nun müssten andere Spieler Verantwortung übernehmen, fordert der FCB-Trainer. «Darauf haben wir diese Woche hingearbeitet. Wir haben ein breites Mittelfeld und Lösungen, mit denen wir diese Saison auch schon gespielt haben. Trotzdem werden wir etwas kreativ werden müssen», so Lichtsteiner.

Gesagt ist gesagt

Mit dem FC Sion empfängt der FCB die formstärkste Mannschaft der Super League. Elf Punkte haben die Walliser aus den letzten fünf Spielen geholt. Und mit erst 35 Gegentoren stellt das Team von Didier Tholot auch die beste Abwehr der Liga. «Wir dürfen den Kopf nicht verlieren und müssen geduldig bleiben. Aber wir müssen es erzwingen, es geht nicht von alleine», fordert Lichtsteiner darum. Der 1:3-Niederlage gegen den FC Thun von einer Woche kann der Basler Coach rückblickend durchaus auch positive Dinge abgewinnen. «Wir hatten mehr Chancen als nur für ein Tor», findet Lichtsteiner.

Mögliche Aufstellung

Hitz, Vouilloz, Omeragic, Daniliuc, Schmid; Metinho; Duranville, Bacanin, Koindredi, Traoré; Ajeti.

Wer fehlt?

Xherdan Shaqiri gesellt sich zu den langzeitverletzten Keigo Tsuenmoto und Kaio Eduardo. Léo Leroy und Ibrahim Salah haben gegen Thun ihre vierte Gelbe Karte gesehen und fehlen gesperrt.

Neben dem Platz

Nach dem Kabinenbrand bietet der FCB vorerst keine Stadionführungen mehr an. Diese sollen ab dem 2. Mai wieder möglich sein, wie die Basler auf ihrer Website schreiben. Allerdings nur in verkürzter Form. «Der nun angebotene Rundgang bietet andere Einblicke in die Heimat des FC Basel 1893 als der ursprüngliche, ist aber ein wenig verkürzt und daher auch günstiger im Angebot», heisst es.

Hast du gewusst, dass ...

... kein anderes Team in der Super-League-Historie bei einem Gegner so oft angetreten ist, ohne einen Sieg einzufahren, wie der FC Sion in Basel? In 37 Ligaspielen im St. Jakob-Park setzte es für die Walliser 13 Unentschieden und 24 Pleiten ab. Das wichtigste Gastspiel im Joggeli konnte Sion allerdings für sich entschieden: 2015 entschied man den Cupfinal gegen den FCB gleich mit 3:0 für sich.

Aufgepasst auf

Ilyas Chouaref. Der Maltese erzielte in der letzten Runde gegen Lausanne (3:0) seinen sechsten Saisontreffer und beendete somit eine Durststrecke von acht Spielen ohne Tor. Davor war der Flügelspieler das letzte Mal im Februar erfolgreich gewesen – beim 2:0-Heimsieg gegen den FCB.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 33 Runden:

Daniliuc 4,2 Hitz 4,2 Schmid 4,2

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich wurde mit der Leitung des Spiels beauftragt. Unterstützung erhält er von VAR Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Sion hat diese Woche den auslaufenden Vertrag mit Trainer Didier Tholot verlängert. Der Franzose bleibt den Wallisern drei Jahre erhalten. Gemeinsam wollen sie nach Europa – hier gehts zum Inside.

Die Spiele am Wochenende

Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr

Sa., GC – Luzern, 18 Uhr

Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr

So., Basel – Sion, 14 Uhr

So., Servette – Winterthur, 16.30 Uhr

So., YB – St. Gallen, 16.30 Uhr

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