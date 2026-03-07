Kein schöner Rahmen für das Servette-Spiel gegen den FCZ. Aufgrund der Ausschreitungen der Fans wird das Stade de Genève am Samstag ziemlich leer sein. Das sind die Hintergründe und weiteren Eskalationsstufen. Hier gehts zum Servette-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Es werden nur rund 5000 Fans beim Heimspiel zugegen sein

«Schlimmer als Geschenke»: Spieler ärgern sich über eigene Dummheiten

Achtung auf die Servette-Joker – ligaweit top War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die News der Woche

Servette hat definitiv noch mit seinen Abwehrfehlern zu kämpfen, die das Team fast in jedem Spiel nach unten ziehen. Am Dienstag in Winterthur haben sich die beiden Routiniers Yoan Severin und Steve Rouiller nicht gut abgesprochen, Roman Buess konnte das 1:0 für Winti erzielen. «Wir kassieren wieder ein Tor aufgrund einer Dummheit, und das bringt uns um. Das ist nicht einmal eine Leistung des Gegners. Das ist schlimmer als ein Geschenk», ärgert sich Steve Rouiller. Servette, der Spezialist für Geschenke an den Gegner.

Die grosse Frage

Kann Servette endlich wieder ein Spiel gewinnen? Die Grenats haben nun ihr fünftes Unentschieden in Folge aneinandergereiht (sechs in den letzten sieben Spielen). Und sie haben in dieser Saison im Stade de Genève nur zweimal gewonnen! Es wäre ratsam, einem gefährlichen Zusammentreffen am 21. März mit GC aus dem Weg zu gehen, indem man vorher schon fleissig punktet.

Gesagt ist gesagt

«Ich bitte alle Fans um ihre Unterstützung. Ich verstehe, dass einige nicht glücklich darüber sind nach den vergangenen Spielen.» Gezeichnet: Captain Steve Rouiller.

Mögliche Aufstellung

Mall; Mendes, Burch, Rouiller, Njoh; Stevanovic, Cognat, Douline, Kadile; Guillemenot, Ayé.

Wer fehlt?

Jérémy Frick, Dylan Bronn, Yoan Severin, Loun Srdanovic (alle verletzt).

Neben dem Platz

Die Nordtribüne, auf der sich ansonsten die Genfer Ultras befinden, wird geschlossen sein. Die Stufe 3 des Kaskadenmodells wurde ausgelöst. Und die Behörden warnen: Bei neuen Ausschreitungen würde die Stufe 4 des Kaskadenmodells ins Zentrum rücken, was bedeutet, dass ein Spiel hinter verschlossenen Türen stattfindet. Unter «Ausschreitungen» werden auch Transparente, Gesänge oder Demonstrationen verstanden. Da der restliche Ticketverkauf eingefroren wurde, werden am Samstag nur 5'000 Personen im Stadion sein: die Fans des FCZ, die Abo-Besitzer von Servette und diejenigen, die geistesgegenwärtig vor dem Einfrieren des Verkaufs ein Ticket ergattert haben. Eine traurige Situation für alle Beteiligten.

Hast du gewusst, dass …

… Servette zuletzt sehr ruppig in die Duelle stieg? Die Grenats begingen am letzten Dienstag in Winterthur (1:1) 25 Fouls. Höchstwert seit der Rückkehr in die Super League im Jahr 2019.

Aufgepasst auf

Die Joker. Für mehr als ein Viertel der Servette-Tore sind Einwechselspieler zuständig. Das ist Höchstwert in der Liga.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 28 Runden:

Lopes 4,5 Kadile 4,3 Srdanovic 4,3

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Mirel Turkes.

Der Gegner

«Verstehen es selbst nicht»: Der FCZ kassiert viele späte Gegentore – und wirkt ratlos. Hier gehts zum FCZ-Inside.

29 Runde

Sa., Servette - FCZ, 18 Uhr

Sa., Sion - Winterthur, 18 Uhr

Sa., Lugano - Luzern, 20.30 Uhr

So., St. Gallen - Basel, 14 Uhr

So., GC - Lausanne, 16.30 Uhr

So., YB - Thun, 16.30 Uhr

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos