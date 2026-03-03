Stefan Kreis Reporter Fussball

Noch in der letzten Saison landete Servette auf dem zweiten Platz, nun sind die Genfer in grosser Gefahr. Bloss drei Verlustpunkte beträgt der Vorsprung auf den Barrage-Platz, spielt die Elf von Jocelyn Gourvennec so wie gegen Winti, dann kommen die Grasshoppers noch einmal ran.

Selbst mit einem Mann mehr fällt der Equipe nicht viel ein. Wer gegen die Schiessbude der Liga kaum Chancen hat, muss sich ernsthafte Gedanken machen. Schlechtester Mann auf dem Feld ist mit Yoan Severin aber ein Verteidiger.

Hinweis:

Severin bis 59., Guillemenot bis 59., Mendes bis 59., Njoh bis 64. und Burch bis 75. Minute.

Ishuayed ab 59., Mraz ab 59., Allix ab 59., Fomba ab 64. und Ayé ab 75. Minute – Fomba und Ayé zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Und so haben die Winterthur-Spieler abgeschnitten

Hätten alle Winti-Spieler den Biss von Roman Buess, das Schlusslicht hätte mehr als 15 Zähler auf dem Konto. Stark, wie der 33-Jährige nach seiner Einwechslung der Mannschaft Leben einhaucht, traumhaft, wie er zur Führung trifft.

Weil Teamkollege Mirlind Kryeziu aber gegen Mraz zu heftig in den Zweikampf steigt und vom Rasen fliegt, werden die Siegeshoffnungen der Winterthurer arg gebremst.

Trotzdem darf die Rahmen-Elf auf den Leistungen der letzten beiden Spiele aufbauen. Schon gegen den FCSG hat man bei der 1:2-Niederlage unnötig Punkte verschenkt.

Hinweis:

Golliard bis 46., Kryeziu (Rot) bis 63., Sidler bis 66., Burkart bis 66., Schneider bis 78. und Kasami bis 90. Minute.

Buess ab 46., Ulrich ab 66., Smith ab 66., Jankewitz ab 78. und Cueni ab 90. Minute – Ulrich, Smith, Jankewitz und Cueni zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.