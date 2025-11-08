Basel empfängt nach dem internationalen Sieg am Sonntag zu Hause das aufstrebende Lugano (14 Uhr). Die grosse Frage: Was, wenn Shaqiri nicht skort?

1/5 Auch am Donnerstag hat er getroffen: Xherdan Shaqiri. Sogar doppelt. Ein gutes Omen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Der FCB gewinnt nur, wenn Shaqiri skort – und es gibt eine Kehrseite der Medaille

Tsuenemoto trainiert wieder mit dem Team

Bald spricht Valentin Stocker Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Es bleibt dabei: Der FCB kann einfach nur dann gewinnen, wenn Xherdan Shaqiri an einem Tor beteiligt ist. Gegen Bukarest ist der Basler Captain mit drei Skorerpunkten massgeblich am zehnten Saisonsieg beteiligt. Allerdings stammen 18 seiner 19 Torbeteiligungen in dieser Saison aus diesen zehn Partien. In den restlichen zehn Spielen in Meisterschaft, Cup und dem europäischen Wettbewerb (drei Unentschieden, sieben Niederlagen) hat sich Shaqiri nur beim 1:1 gegen Kopenhagen einen Skorerpunkt gutschreiben lassen können.

Die grosse Frage

Kehren Dominik Schmid und Albian Ajeti ins Team zurück? Gegen Bukarest mussten die beiden Stammkräfte mit muskulären Problemen Forfait geben. Doch wie sieht es für das Spiel am Sonntag gegen Lugano aus? «Ich hoffe, dass sie spielen werden. Es ist nicht gravierend», sagt Ludovic Magnin. Gleichzeitig betont der FCB-Trainer, dass man kein Risiko eingehen werde. «Wir spielen jeden dritten Tag. Da können wir es uns nicht leisten, solche Leistungsträger für ein paar Wochen oder Monate zu verlieren.» Wie Magnin verrät, hätten Ajeti und Schmid gegen Bukarest sogar beginnen können. «Aber wenn etwas passiert wäre, hätte ich mir brutale Vorwürfe gemacht.»

Gesagt ist gesagt

Das Spiel gegen Lugano wird für den FCB das siebte Spiel innerhalb von 22 Tagen werden. Direkt im Anschluss geht es in die Länderspielpause, in denen die Basler Spieler einige freie Tage bekommen werden. Dabei wäre das für Flavius Daniliuc gar nicht nötig. «Wenn es nach uns gehen würde, könnte es direkt weitergehen», so der Verteidiger.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Vouilloz, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Metinho, Koindredi; Salah, Shaqiri, Otele; Ajeti.

Wer fehlt?

Finn van Breemen stand gegen Bukarest das erste Mal seit einem halben Jahr wieder im Basler Kader. Zu früh soll der Verteidiger aber nicht forciert werden. Auch Keigo Tsunemoto trainiert inzwischen wieder mit dem Team und ist auf dem Weg zurück.

Neben dem Platz

Alle paar Wochen veröffentlicht der FC Basel eine neue Folge seines hauseigenen Podcasts «Achzädreyenünzig». In der neusten Ausgabe, die kommende Woche erscheinen wird, ist Ex-Captain und Sportkomissionsmitglied Valentin Stocker zu Gast. Bis diesen Sonntag haben FCB-Fans die Gelegenheit, für das Talkformat eigene Fragen und Themen einzureichen.

Hast du gewusst, dass ...

... Basel von den letzten acht Spielen gegen Lugano nur zwei gewonnen hat? Unter den Niederlagen ist auch das Penalty-Out im Cup-Viertelfinal im Februar 2024.

Aufgepasst auf

Nicolas Vouilloz (24). Der Verteidiger steht vor einem Meilenstein. Ein Einsatz in der Startelf gegen Lugano wäre sein 100. in der Super League. Insgesamt wären es 133 für den ehemaligen Servette-Junior.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 12 Runden:

1. Barisic 4,4

2. Daniliuc 4,3

3. Hitz, Schmid, 4,25

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner

Bei Gegner Lugano meldet sich Ex-Präsi Angelo Renzetti zu Wort. «Das hat mich sehr enttäuscht», verrät er eine Anekdote im Bezug auf die aktuelle Klubführung. Mehr dazu? Hier erscheint das Lugano-Inside.

13 Runde

Sa., Winterthur – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr

Sa., Servette – Thun, 20.30 Uhr

So., Basel – Lugano, 14 Uhr

So., Lausanne – Sion, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – YB, 16.30 Uhr