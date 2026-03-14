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Brack Super League
Super League: Die Stimmen zum Thun-Sieg gegen GC
«Man bekommt keine Antworten»
Abels nervt sich über Schiedsrichterin nach Klatsche
Valmir Matoshi und Dirk Abels sprechen nach dem Thuner Kantersieg über das Spiel. Insbesondere Abels nervt sich dabei über die Schiedsrichterin.
Publiziert: 21:38 Uhr
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