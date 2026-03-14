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«Man bekommt keine Antworten»
Abels nervt sich über Schiedsrichterin nach Klatsche

Valmir Matoshi und Dirk Abels sprechen nach dem Thuner Kantersieg über das Spiel. Insbesondere Abels nervt sich dabei über die Schiedsrichterin.
Publiziert: 21:38 Uhr
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