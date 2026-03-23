Stephan Lichtsteiner kassiert in seinem 12. Spiel als FCB-Trainer seine dritte Verwarnung. Vorgänger Ludovic Magnin, auch er ein Vulkan, brauchte für drei Gelbe Karten 21 Spiele.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auf der Schützenwiese sitzen bei Schiri Luca Piccolo die Karten locker

Mehrere Spieler müssen stark rotgefährdet vom Platz

FCB-Trainer Lichtsteiner reagiert mit bissigem Humor War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stefan Kreis Reporter Fussball

Es gibt Schiedsrichter, die lassen sich mit Verwarnungen Zeit. Und dann gibt es solche wie Luca Piccolo (33). Die packen Karten aus, als wären sie Revolverhelden aus dem Wilden Westen.

Beim Spiel zwischen dem FCW und Basel dauert es nur gerade fünf Sekunden, bis der Unparteiische zum ersten Mal Gelb zeigt.

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Bis zur Pause spricht Piccolo vier Verwarnungen aus. FCB-Coach Stephan Lichtsteiner (42) muss sowohl Metinho als auch Giacomo Koloto in der Kabine lassen, weil beide akut rotgefährdet sind. Erstgenannter hat Schwein, dass Piccolo keine Linie hat und Gnade vor Recht walten lässt. FCB-Verteidiger Dominik Schmid sagt: «Metinho hätte bloss noch einen anhauchen müssen, dann wäre er geflogen.»

Am Ende sind alle sauer auf den Schiri. Die Fans, die die Leistung des Unparteiischen mit einem Pfeifkonzert quittieren. Die Spieler, die ihrer Unzufriedenheit freien Lauf lassen, und auch Coach Lichtsteiner, der nach einem Foulpfiff gegen seine Mannschaft eine Gelbe Karte wegen Reklamierens kassiert.

Lichtsteiner lächelt Verwarnung weg

Auf die Frage, warum er eine Verwarnung kassiert habe, antwortet Lichtsteiner mit einem süffisanten Lachen und einer Gegenfrage: «Was denkst du? Wegen eines Fouls?» Auf die Frage, was er dem Schiedsrichter gesagt habe, witzelt der FCB-Trainer: «Ich habe ein taktisches Foul begangen. Nächste Frage.»

In seinem zwölften Spiel als FCB-Trainer kassiert Lichtsteiner seine bereits dritte Gelbe Karte. Vorgänger Ludovic Magnin (46), der ebenfalls ein Vulkan an der Seitenlinie war, holte ebenfalls drei Verwarnungen. In 21 Partien.

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