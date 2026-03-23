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«Habe für ein taktisches Foul Gelb gesehen»
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Lichtsteiner über Verwarnung:«Habe für ein taktisches Foul Gelb gesehen»

Lichtsteiner greift zum Galgenhumor
Schiri Piccolo wird auf der Schützenwiese zum Revolverhelden

Stephan Lichtsteiner kassiert in seinem 12. Spiel als FCB-Trainer seine dritte Verwarnung. Vorgänger Ludovic Magnin, auch er ein Vulkan, brauchte für drei Gelbe Karten 21 Spiele.
Publiziert: 11:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 45 Minuten
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Schiri Luca Piccolo zeigt Trainer Stephan Lichtsteiner die Gelbe Karte.
Foto: Nico Ilic/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Auf der Schützenwiese sitzen bei Schiri Luca Piccolo die Karten locker
  • Mehrere Spieler müssen stark rotgefährdet vom Platz
  • FCB-Trainer Lichtsteiner reagiert mit bissigem Humor
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Stefan KreisReporter Fussball

Es gibt Schiedsrichter, die lassen sich mit Verwarnungen Zeit. Und dann gibt es solche wie Luca Piccolo (33). Die packen Karten aus, als wären sie Revolverhelden aus dem Wilden Westen.

Beim Spiel zwischen dem FCW und Basel dauert es nur gerade fünf Sekunden, bis der Unparteiische zum ersten Mal Gelb zeigt.

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Bis zur Pause spricht Piccolo vier Verwarnungen aus. FCB-Coach Stephan Lichtsteiner (42) muss sowohl Metinho als auch Giacomo Koloto in der Kabine lassen, weil beide akut rotgefährdet sind. Erstgenannter hat Schwein, dass Piccolo keine Linie hat und Gnade vor Recht walten lässt. FCB-Verteidiger Dominik Schmid sagt: «Metinho hätte bloss noch einen anhauchen müssen, dann wäre er geflogen.»

Am Ende sind alle sauer auf den Schiri. Die Fans, die die Leistung des Unparteiischen mit einem Pfeifkonzert quittieren. Die Spieler, die ihrer Unzufriedenheit freien Lauf lassen, und auch Coach Lichtsteiner, der nach einem Foulpfiff gegen seine Mannschaft eine Gelbe Karte wegen Reklamierens kassiert. 

Lichtsteiner lächelt Verwarnung weg

Auf die Frage, warum er eine Verwarnung kassiert habe, antwortet Lichtsteiner mit einem süffisanten Lachen und einer Gegenfrage: «Was denkst du? Wegen eines Fouls?» Auf die Frage, was er dem Schiedsrichter gesagt habe, witzelt der FCB-Trainer: «Ich habe ein taktisches Foul begangen. Nächste Frage.»

In seinem zwölften Spiel als FCB-Trainer kassiert Lichtsteiner seine bereits dritte Gelbe Karte. Vorgänger Ludovic Magnin (46), der ebenfalls ein Vulkan an der Seitenlinie war, holte ebenfalls drei Verwarnungen. In 21 Partien.

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Basel
FC Basel
31
8
52
4
FC Lugano
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
31
5
46
7
FC Luzern
FC Luzern
31
6
39
8
Servette FC
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
31
-8
36
10
FC Zürich
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
31
-48
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
FC Winterthur
FC Winterthur
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