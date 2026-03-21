Darum gehts
- FCB-Stürmer Moritz Broschinski bleibt ohne Einsatz in den letzten Ligaspielen
- Xherdan Shaqiri mit elf Skorerpunkten in fünf Spielen gegen Winterthur
- Vier Auswärtspleiten für den FCB in den letzten fünf Partien
Die News der Woche
Im letzten Sommer legte der FCB für Moritz Broschinski (25) fast zwei Millionen Franken auf den Tisch. Die Bilanz des deutschen Stürmers: 17 Super-League-Einsätze, ein mickriges Tor. In den vergangenen vier Ligaspielen blieb Broschinski ohne Einsatz, zweimal schaffte er es nicht mal in den Kader. «Moritz hat seine Chancen bekommen. Aber man muss die auch nutzen», sagt Stephan Lichtsteiner (42) über seinen Angreifer. Aktuell seien die Hierarchien im Sturm darum klar verteilt. Gleichzeitig hält der FCB-Trainer aber auch fest: «Das heisst nicht, dass er sich nicht wieder reinkämpfen kann.»
Die grosse Frage
Gegen Winterthur winkt dem FCB der vierte Sieg aus den letzten fünf Spielen. Nach einer über weite Strecken schwierigen Saison eigentlich eine ganz ordentliche Bilanz. Ist Stephan Lichtsteiner darum der Meinung, dass seine Arbeit in der öffentlichen Wahrnehmung zu schlecht wegkommt? «Nein, die Ziele in Basel sind klar. Es geht darum, sich für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Das sind auch die Ansprüche, die ich an mich selber habe», so der Basler Trainer.
Gesagt ist gesagt
Ausgerechnet vor dem Duell gegen den FCB hat Winterthur den ersten Sieg seit Ende Januar eingefahren. Kommt das Spiel auf der Schützenwiese darum zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt? «Winterthur auswärts ist immer ein unangenehmer Gegner», sagt Stephan Lichtsteiner. Er fokussiere sich aber lieber auf seine Mannschaft. «Damit wir in unserem Spiel von Wochenende zu Wochenende weiterkommen», so der FCB-Trainer.
Mögliche Aufstellung
Hitz; Rüegg, Daniliuc, Vouilloz, Schmid; Metinho; Traoré, Shaqiri, Koindredi, Duranville; Koloto.
Wer fehlt?
Becir Omeragic dürfte nach seiner verletzungsbedingten Auswechselung gegen Servette nun auch gegen Winterthur ausfallen. Keigo Tsunemoto wird sicher pausieren müssen. Und Kaio Eduardo fehlt nach seinem Kreuzbandriss noch mehrere Monate.
Neben dem Platz
Im FCB-Podcast «Achzädreyenünzig» äussert sich David Degen zur schwierigen Basler Saison, dem Trainerwechsel zu Stephan Lichtsteiner und einem möglichen Transfer von Yann Sommer. Alles dazu findest du hier.
Hast du gewusst, dass...
...der FCB drei seiner letzten vier Super-League-Auswärtsspiele verloren hat. Das sind genauso viele wie in den ersten elf Auswärtsspielen in dieser Saison. Wettbewerbsübergreifend sind es sogar vier Pleiten (inkl. 1:2 gegen St. Gallen im Cup-Viertelfinal) aus den jüngsten fünf Gastspielen.
Aufgepasst auf
Xherdan Shaqiri. Der FCB-Captain trifft mit Winterthur auf seinen Lieblingsgegner. Seit seiner Rückkehr in die Schweiz hat der Basler Topskorer alle fünf Duelle gegen das Tabellenschlusslicht für sich entschieden. Dabei gelangen Shaqiri unglaubliche elf Skorerpunkte (fünf Tore, sechs Vorlagen).
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 30 Runden:
- Flavius Daniliuc 4,3
- Marwin Hitz 4,2
- Dominik Schmid 4,2
Hier gehts zu allen Basler Noten.
Der Schiedsrichter
Luca Piccolo.
Der Gegner
Die Funken haben gezündet, das Schlusslicht hat Feuer gefangen und glaubt wieder an den Klassenerhalt. Gleichzeitig gibts ein Zittern um Nishan Burkart. Hier erscheint das Winti-Inside.
Runde
Sa., FCZ – Thun, 18 Uhr
Sa., Servette – GC, 18 Uhr
Sa., Sion – St. Gallen, 20.30 Uhr
So., Winterthur – Basel, 14 Uhr
So., Luzern – Lausanne, 16.30 Uhr
So., YB – Lugano, 16.30 Uhr
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
30
38
71
2
FC St. Gallen
30
23
55
3
FC Lugano
30
10
50
4
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
30
9
45
6
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zürich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zürich
30
-18
24
12
FC Winterthur
30
-46
19