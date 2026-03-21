Gegen Schlusslicht Winterthur winkt dem FCB der vierte Sieg aus den letzten fünf Spielen. Allerdings müssen die Basler auf der Schützenwiese wohl auf einen Stammverteidiger verzichten. Das Inside zur 31. Runde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FCB-Stürmer Moritz Broschinski bleibt ohne Einsatz in den letzten Ligaspielen

Xherdan Shaqiri mit elf Skorerpunkten in fünf Spielen gegen Winterthur

Vier Auswärtspleiten für den FCB in den letzten fünf Partien War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Im letzten Sommer legte der FCB für Moritz Broschinski (25) fast zwei Millionen Franken auf den Tisch. Die Bilanz des deutschen Stürmers: 17 Super-League-Einsätze, ein mickriges Tor. In den vergangenen vier Ligaspielen blieb Broschinski ohne Einsatz, zweimal schaffte er es nicht mal in den Kader. «Moritz hat seine Chancen bekommen. Aber man muss die auch nutzen», sagt Stephan Lichtsteiner (42) über seinen Angreifer. Aktuell seien die Hierarchien im Sturm darum klar verteilt. Gleichzeitig hält der FCB-Trainer aber auch fest: «Das heisst nicht, dass er sich nicht wieder reinkämpfen kann.»

Die grosse Frage

Gegen Winterthur winkt dem FCB der vierte Sieg aus den letzten fünf Spielen. Nach einer über weite Strecken schwierigen Saison eigentlich eine ganz ordentliche Bilanz. Ist Stephan Lichtsteiner darum der Meinung, dass seine Arbeit in der öffentlichen Wahrnehmung zu schlecht wegkommt? «Nein, die Ziele in Basel sind klar. Es geht darum, sich für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Das sind auch die Ansprüche, die ich an mich selber habe», so der Basler Trainer.

Gesagt ist gesagt

Ausgerechnet vor dem Duell gegen den FCB hat Winterthur den ersten Sieg seit Ende Januar eingefahren. Kommt das Spiel auf der Schützenwiese darum zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt? «Winterthur auswärts ist immer ein unangenehmer Gegner», sagt Stephan Lichtsteiner. Er fokussiere sich aber lieber auf seine Mannschaft. «Damit wir in unserem Spiel von Wochenende zu Wochenende weiterkommen», so der FCB-Trainer.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Rüegg, Daniliuc, Vouilloz, Schmid; Metinho; Traoré, Shaqiri, Koindredi, Duranville; Koloto.

Wer fehlt?

Becir Omeragic dürfte nach seiner verletzungsbedingten Auswechselung gegen Servette nun auch gegen Winterthur ausfallen. Keigo Tsunemoto wird sicher pausieren müssen. Und Kaio Eduardo fehlt nach seinem Kreuzbandriss noch mehrere Monate.

Neben dem Platz

Im FCB-Podcast «Achzädreyenünzig» äussert sich David Degen zur schwierigen Basler Saison, dem Trainerwechsel zu Stephan Lichtsteiner und einem möglichen Transfer von Yann Sommer. Alles dazu findest du hier.

Hast du gewusst, dass...

...der FCB drei seiner letzten vier Super-League-Auswärtsspiele verloren hat. Das sind genauso viele wie in den ersten elf Auswärtsspielen in dieser Saison. Wettbewerbsübergreifend sind es sogar vier Pleiten (inkl. 1:2 gegen St. Gallen im Cup-Viertelfinal) aus den jüngsten fünf Gastspielen.

Aufgepasst auf

Xherdan Shaqiri. Der FCB-Captain trifft mit Winterthur auf seinen Lieblingsgegner. Seit seiner Rückkehr in die Schweiz hat der Basler Topskorer alle fünf Duelle gegen das Tabellenschlusslicht für sich entschieden. Dabei gelangen Shaqiri unglaubliche elf Skorerpunkte (fünf Tore, sechs Vorlagen).

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 30 Runden:

Flavius Daniliuc 4,3 Marwin Hitz 4,2 Dominik Schmid 4,2

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Piccolo.

Der Gegner

Die Funken haben gezündet, das Schlusslicht hat Feuer gefangen und glaubt wieder an den Klassenerhalt. Gleichzeitig gibts ein Zittern um Nishan Burkart. Hier erscheint das Winti-Inside.

31 Runde

Sa., FCZ – Thun, 18 Uhr

Sa., Servette – GC, 18 Uhr

Sa., Sion – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., Winterthur – Basel, 14 Uhr

So., Luzern – Lausanne, 16.30 Uhr

So., YB – Lugano, 16.30 Uhr

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