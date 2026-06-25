Harald Gärtner verlässt den LAFC – und damit auch den Grasshopper Club Zürich. Der Europa-Chef der LA-Klubs kehrt auf eigenen Wunsch nach Ingolstadt zurück.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Europa-Chef des Los Angeles FC, der in seiner Rolle auch für den Grasshopper Club Zürich verantwortlich war, wechselt per Ende Juni zum FC Ingolstadt. Beim deutschen Drittligisten arbeitete er schon von 2007 bis 2019 als Geschäftsführer Sport – in einer Rolle, die er im Verein nun erneut bekleiden wird.

«Im Namen des LAFC möchte ich Harald für seine wertvolle Führung und seinen Einsatz in den vergangenen drei Jahren danken. Seine Expertise war entscheidend für den Aufbau unserer europäischen Präsenz und für die Schaffung einer starken Grundlage sowohl bei den Grasshoppers als auch bei Wacker Innsbruck. Auch wenn wir die tägliche Zusammenarbeit vermissen werden, respektieren wir seinen Wunsch, zu einem Club zurückzukehren, der ihm persönlich so viel bedeutet», wird GC-Präsident (und LAFC-Co-Präsident) John Thorrington in einer Medienmitteilung von GC zitiert.

Gärtner war seit Januar 2024 bei GC als sogenannter «Global Sports Director» und parallel bei Wacker Innsbruck als Geschäftsführer Sport tätig.

Laut Blick-Informationen befinden sich die Amerikaner derzeit in Verhandlungen um einen Verkauf von GC. Mit Gärtner ist auf dem GC-Campus in Niederhasli nun bereits eine LA-Personalie Geschichte.

Noch näher dran an GC Füge jetzt GC deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen