Nach Razzia bei Ingolstadt
GC-Gärtner ist aus dem Schneider

Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Das Verfahren gegen Harald Gärtner und dessen Frau ist eingestellt worden.
Florian RazReporter Fussball

Es war eine spektakuläre Aktion: Acht bewaffnete Polizisten mit schusssicheren Westen untersuchten Mitte September die Geschäftsstelle des FC Ingolstadt. Davor war eine anonyme Anzeige eingegangen.

Im Raum stand der Vorwurf der Veruntreuung. Brisant dabei: Laut «Donaukurier» soll die betroffene Firma der Ehefrau von Harald Gärtner gehören. Gärtner arbeitete von 2007 bis 2016 in leitenden Funktionen beim FC Ingolstadt. Inzwischen bestimmt er als Europa-Chef des Los Angeles FC das Schicksal der Zürcher Grasshoppers mit.

Im Fokus soll ein früherer Beratervertrag Gärtners gestanden sein. Das Honorar sei auf das Geschäftskonto der Firma seiner Frau geflossen, die im Bereich Ernährungsberatung tätig ist – unter anderem auch für Sportklubs. Der Vorgang soll bereits mehrere Jahre zurückliegen.

Es ging um eine Zahlung von 175'000 Franken

Jetzt können Gärtner und seine Frau aufatmen. Wie die stellvertretende Oberstaatsanwältin von Ingolstadt Blick bestätigt, ist das Verfahren eingestellt worden. «Aus tatsächlichen Gründen mangels Tatnachweises», wie sie schreibt. Will heissen, dass keine Beweise für eine Straftat gefunden wurden.

Untersucht wurde die Zahlung von insgesamt 175’000 Franken des FC Ingolstadt an eine externe Firma. Laut der Staatsanwaltschaft gab es einen Vertrag, der von beiden Seiten eingehalten wurde. Sprich: Für das Geld wurde die abgesprochene Leistung geliefert.

