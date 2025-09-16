DE
FR
Abonnieren

Krisen-Klub
Erfolgsmeldung für die Lausanner abseits des Platzes

Für das Nachholspiel der 4. Super-League-Runde reist Lausanne ins Tessin. Das Duell mit Lugano steigt am Mittwochabend (19 Uhr). Die Spieler setzen sich selber zusätzlichen Druck auf. Und die Europa-Ausrede zählt nicht mehr. Das Lausanne-Inside.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Sie sind sich einig, es muss eine Reaktion her: Die Lausanner Mouanga, Soppy und Okoh (v.l.).
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • Verteidiger Poaty sagt: «Wir haben keine andere Wahl»
  • Vier Kandidaten: Im Sturm ist das Rennen völlig offen
  • Diese Erfolgsmeldung verzeichnet Lausanne neben dem Platz
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Tim Guillemin, Simon Strimer

Die aktuelle News

Bis heute werden die enttäuschenden Ergebnisse von Lausanne in der Liga immer noch mit der Schwierigkeit erklärt, Meisterschaft und Europa unter einen Hut zu bringen. Bei der sehr schlechten Leistung am Sonntag im Letzigrund gegen GC (1:3), unmittelbar nach der Länderspielpause, passt dieser Erklärungsansatz nicht mehr, was umso beunruhigender ist. Lausanne hat nun vier Liga-Niederlagen in Folge zu verzeichnen. Es versteht sich von selbst, dass die Reise nach Lugano im Falle einer erneuten Niederlage sehr schmerzhaft wäre.

Die grosse Frage

Mit welchem Sturm soll Lausanne ran? Letztes Jahr spielten die Waadtländer mit drei Stürmern: Fousseni Diabaté und Teddy Okou auf den Flügeln sowie Kaly Sène als Mittelstürmer. Alle drei sind weg. Und Lausanne spielt heute unter Peter Zeidler nicht mit Flügelspielern, sondern mit zwei Mittelstürmern. Diejenigen, die am Sonntag gegen GC in der Startelf standen, nämlich Alban Ajdini und Nathan Butler-Oyedeji, waren bei weitem nicht genügend. Im Gegensatz dazu überzeugten Theo Bair und Muhannad Al-Saad als Joker. Das überzeugende Argument für ein Startelf-Debüt?

Gesagt ist gesagt

«Werden wir am Mittwoch ein anderes Lausanne sehen? Wir haben keine andere Wahl.» Diese Worte stammen von Morgan Poaty, der von der Leistung seiner Mannschaft im Letzigrund gegen die Grasshoppers sehr enttäuscht war.

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Sow, Okoh, Poaty; Roche, Custodio, Sigua, Lekoueiry; Bair, Butler-Oyedeji.

Wer fehlt?

Souleymane N’Diaye und Gaoussou Diakité sind gesperrt. Jamie Roche, der Anfang der Woche krank war, dürfte wieder dabei sein.

Neben dem Platz

Die Aktion «Europe» ist eine grosse Erfolgsmeldung für Lausanne. Der Klub hat bereits mehr als 6000 Ticket-Pakete für die drei Heimspiele in der Conference League verkauft hat. Fünfzehn Jahre nach der letzten Gruppenphase brennen die Waadtländer auf die internationalen Spiele. Zur Erinnerung: Lausanne empfängt Breidablik (Island, 2. Oktober), Omonoia Nikosia (Zypern, 6. November) und Fiorentina (Italien, 18. Dezember).

Mehr zur Super League
«Hier hätten wir uns eine Intervention gewünscht»
Mit Video
Wermelinger über VAR-Aufreger
«Hier hätten wir uns eine Intervention gewünscht»
Folge jetzt deinem Super-League-Team – und gewinne ein iPhone 16!
Tolle Preise zu holen
Jetzt deinem Team folgen – und Gewinnchance auf iPhone 16 wahren
Liga eröffnet Verfahren gegen Winti-Trainer Forte
Mit Video
Wegen Schiri-Kritik
Liga eröffnet Verfahren gegen Winti-Trainer Forte
SFL gibt Sanktionen gegen Montolio und Bangoura bekannt
Nach Platzverweisen
SFL gibt Sanktionen gegen Montolio und Bangoura bekannt
Lausanne-Coach Zeidler schlägt nach Pleite bei GC Alarm
Mit Video
«Die Lage ist richtig ernst»
Lausanne-Coach Zeidler schlägt nach Pleite bei GC Alarm
FCB-Frauen siegen nach Trainerinnen-Rauswurf
Drei Heimsiege in der WSL
FCB-Frauen siegen nach Trainerinnen-Rauswurf

Hast du gewusst, dass …

… Lausanne eine neue Schwäche hat? Eckbälle. In den letzten vier Ligaspielen gab es immer ein Gegentor nach einem Corner. Gleich viele wie in der gesamten letzten Saison.

Aufgepasst auf

Brandon Soppy (23). Für den Franzosen bezahlte Atalanta Bergamo einst fast 10 Millionen Franken, nach Lausanne kam er ablösefrei. Nun ist er einer der meistgefoulten Spieler der Liga. Und Stammkraft bei Lausanne.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 6 Runden (das Nachholspiel noch ausstehend):

  1. Lekoueiry, Roche 4,0 (beide 4 Bewertungen)
  2. Fofana 4,0 (1)
  3. Letica 3,8 (5)

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst
1:06
Neue Welt für Fans:Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst
Näher dran als je zuvor: Folge deinem Team und verpasse nichts mehr

Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!

Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.

Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!

Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner

Es kriselt weiter im Tessin. Der streikende Goalie Saipi, dem Von Ballmoos vor die Nase gesetzt wurde, giesst weiteres Öl ins Feuer. Wie stehts um das Team von Trainer Croci-Torti vor dem Spiel am Mittwoch? Hier erscheint das Lugano-Inside.

Nachholspiele, 4. Runde

Mi., Lugano – Lausanne, 19 Uhr
Mi., Sion – Servette, 19 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
5
5
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-4
3
10
FC Lugano
FC Lugano
5
-6
3
11
Servette FC
Servette FC
5
-6
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        Super League
        Super League