Liga eröffnet Verfahren gegen Winti-Trainer Forte

Winterthur-Trainer Uli Forte ging nach dem Spiel gegen Sion (2:3) verbal auf den Schiri los. Dafür droht ihm nun eine Strafe der Liga.

Uli Forte machte seinem Namen am Sonntag alle Ehre. «Herr Gianforte (der VAR, Anm. d. Red.) hat unser Spiel ein weiteres Mal verpfiffen», polterte der Winterthur-Trainer nach dem 2:3 gegen Sion. «Im Letzigrund am Abend zuvor wird alles laufen gelassen, und hier wird das 2:1 zurückgenommen? Das geht nicht. Das ist keine Linie. Wir krampfen die ganze Woche und sind am Ende die, die ohne Punkte dastehen. Es fängt wieder so an, wie es letzte Saison war. Muss ich jetzt wieder Sperren einfangen?»

Forte hat es wohl kommen sehen. Tatsächlich eröffnet die Liga ein Verfahren, wie sie am Montag mitteilt.

Schon im Februar wurde Forte für zwei Spiele aus dem Verkehr gezogen, weil er im Spiel gegen Luzern erst vom Platz geflogen war, ehe er hinterher die Swiss Football League (SFL) verbal attackiert hatte.