«Im Letzi liess man es laufen – es gibt keine klare Linie»
1:58
Forte über VAR-Entscheid:«Im Letzi liess man es laufen»

Wegen Schiri-Kritik
Liga eröffnet Verfahren gegen Winti-Trainer Forte

Winterthur-Trainer Uli Forte ging nach dem Spiel gegen Sion (2:3) verbal auf den Schiri los. Dafür droht ihm nun eine Strafe der Liga.
Publiziert: vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Anhören
Uli Forte machte seinem Namen am Sonntag alle Ehre. «Herr Gianforte (der VAR, Anm. d. Red.) hat unser Spiel ein weiteres Mal verpfiffen», polterte der Winterthur-Trainer nach dem 2:3 gegen Sion. «Im Letzigrund am Abend zuvor wird alles laufen gelassen, und hier wird das 2:1 zurückgenommen? Das geht nicht. Das ist keine Linie. Wir krampfen die ganze Woche und sind am Ende die, die ohne Punkte dastehen. Es fängt wieder so an, wie es letzte Saison war. Muss ich jetzt wieder Sperren einfangen?»

Forte hat es wohl kommen sehen. Tatsächlich eröffnet die Liga ein Verfahren, wie sie am Montag mitteilt. 

Schon im Februar wurde Forte für zwei Spiele aus dem Verkehr gezogen, weil er im Spiel gegen Luzern erst vom Platz geflogen war, ehe er hinterher die Swiss Football League (SFL) verbal attackiert hatte.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
5
5
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-4
3
10
FC Lugano
FC Lugano
5
-6
3
11
Servette FC
Servette FC
5
-6
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
