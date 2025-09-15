Darum gehts
- FC Thun verliert Genis Montolio für drei Spiele wegen Tätlichkeit
- Mohamed Bangoura vom FC Zürich nach grobem Foulspiel für zwei Spiele gesperrt
- Montolio spielte bisher in allen Partien der Saison von Beginn an
Wie die Swiss Football League (SFL) am Montag bekannt gibt, muss der FC Thun drei Spiele auf Innenverteidiger Genis Montolio (29) verzichten. Der Spanier wurde bei der Niederlage gegen den FC Basel (1:3) in der 78. Minute wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen. Den Berner Oberländern dürfte die Absenz schmerzen: Montolio ist bislang in allen Spielen von Beginn weg zum Einsatz gekommen.
Gleichzeitig verkündet die SFL auch das Strafmass gegen Mohamed Bangoura (19). Der Guineer in Diensten des FC Zürich muss für zwei Spiele aussetzen, nachdem er beim 2:1-Heimsieg der Zürcher gegen Servette für ein grobes Foulspiel die rote Karte gesehen hat – dies nur neun Minuten nach seiner Einwechslung.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
10
15
2
6
5
13
3
6
4
12
4
6
2
11
5
5
5
10
6
6
-1
10
7
6
0
8
8
6
0
6
9
5
-4
3
10
5
-6
3
11
5
-6
2
12
6
-9
2