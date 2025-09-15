Der FC Thun muss drei Spiele auf Genis Montolio verzichten. Und Zürichs Mohamed Bangoura wird für zwei Spiele gesperrt.

1/2 Genis Montolio (29) wurde am Samstag bei der Niederlage des FC Thun gegen den FC Basel wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen. Nun gibt die Liga das Strafmass bekannt: Der Innenverteidiger muss für drei Spiele aussetzen. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts FC Thun verliert Genis Montolio für drei Spiele wegen Tätlichkeit

Mohamed Bangoura vom FC Zürich nach grobem Foulspiel für zwei Spiele gesperrt

Montolio spielte bisher in allen Partien der Saison von Beginn an Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Wie die Swiss Football League (SFL) am Montag bekannt gibt, muss der FC Thun drei Spiele auf Innenverteidiger Genis Montolio (29) verzichten. Der Spanier wurde bei der Niederlage gegen den FC Basel (1:3) in der 78. Minute wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen. Den Berner Oberländern dürfte die Absenz schmerzen: Montolio ist bislang in allen Spielen von Beginn weg zum Einsatz gekommen.

Gleichzeitig verkündet die SFL auch das Strafmass gegen Mohamed Bangoura (19). Der Guineer in Diensten des FC Zürich muss für zwei Spiele aussetzen, nachdem er beim 2:1-Heimsieg der Zürcher gegen Servette für ein grobes Foulspiel die rote Karte gesehen hat – dies nur neun Minuten nach seiner Einwechslung.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.