Nach Platzverweisen
SFL gibt Sanktionen gegen Montolio und Bangoura bekannt

Der FC Thun muss drei Spiele auf Genis Montolio verzichten. Und Zürichs Mohamed Bangoura wird für zwei Spiele gesperrt.
Publiziert: 11:20 Uhr
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Anhören
Genis Montolio (29) wurde am Samstag bei der Niederlage des FC Thun gegen den FC Basel wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen. Nun gibt die Liga das Strafmass bekannt: Der Innenverteidiger muss für drei Spiele aussetzen.
Darum gehts

  • FC Thun verliert Genis Montolio für drei Spiele wegen Tätlichkeit
  • Mohamed Bangoura vom FC Zürich nach grobem Foulspiel für zwei Spiele gesperrt
  • Montolio spielte bisher in allen Partien der Saison von Beginn an
Wie die Swiss Football League (SFL) am Montag bekannt gibt, muss der FC Thun drei Spiele auf Innenverteidiger Genis Montolio (29) verzichten. Der Spanier wurde bei der Niederlage gegen den FC Basel (1:3) in der 78. Minute wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen. Den Berner Oberländern dürfte die Absenz schmerzen: Montolio ist bislang in allen Spielen von Beginn weg zum Einsatz gekommen.

Gleichzeitig verkündet die SFL auch das Strafmass gegen Mohamed Bangoura (19). Der Guineer in Diensten des FC Zürich muss für zwei Spiele aussetzen, nachdem er beim 2:1-Heimsieg der Zürcher gegen Servette für ein grobes Foulspiel die rote Karte gesehen hat – dies nur neun Minuten nach seiner Einwechslung.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
5
5
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-4
3
10
FC Lugano
FC Lugano
5
-6
3
11
Servette FC
Servette FC
5
-6
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
FC Thun
FC Thun
