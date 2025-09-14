1/10 GC jubelt über den ersten Saisonsieg. Foto: keystone-sda.ch

Andri Bäggli Redaktion Sport

«Es ist ernst», sagt Lausanne-Coach Peter Zeidler nach dem Anpfiff in der Medienkonferenz. Nur ist er damit noch nicht so wirklich bis zu seinen Spielern durchgedrungen. Zu Beginn beider Hälften verschlafen die Waadtländer den Start komplett. Kurz nach dem Seitenwechsel bremst dann Souleymane N'Diaye seine Farben gleich selbst aus. Der Mittelfeldspieler, der zu seinem Startelf-Debüt in der Super League gekommen ist, begeht ein unnötiges Foul im Mittelfeld und sieht die zweite Gelbe Karte.

Der Einzige, der für etwas Torgefahr sorgt, ist Olivier Custodio. Der Flügel zeigt mehrere gute Abschlüsse, vergibt aber auch die 1:0-Führung fast schon kläglich. Man merkt die Ausfälle von Jamie Roche (krank) und Gaoussou Diakité (gesperrt) deutlich.

Hinweise: Nathan Butler-Oyedeji bis 46., Kevin Mouanga bis 46., Alban Ajdini bis 54., Beyatt Lekoueiry bis 70., Brandon Soppy bis 70. Minute.

Thelonius Bair ab 46., Gabriel Sigua ab 46., Enzo Kana-Biyik 54. Minute. Hamza Abdallah ab 70., Muhannad Al Saad ab 70. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die GC-Spieler abgeschnitten

Bei den Grasshoppers kommen fast alle Spieler mit einer genügenden Note weg. Jonathan Asp Jensen überzeugt mit einer Vorlage und einem Tor. Auch vor dem Elfmeter schickt er Luke Plange zum optimalen Zeitpunkt in die Tiefe. Einzig Nikolas Muci findet in der ersten Hälfte keine wirkliche Anbindung zum Spiel. Trotz des Resultats darf man sich bei GC nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Spiel eher mittelmässig gewesen ist. Justin Hammel muss vor allem in der ersten Hälfte einige Male eingreifen und verhindert gegen Olivier Custodio das Gegentor überragend. Gegen einen stärkeren Gegner muss GC aber sicherlich noch zulegen, um zu bestehen.

Hinweise: Saulo Decarli bis 31., Samuel Marques bis 46., Nikolas Muci bis 65., Simone Stroscio bis 80., Like Plange bis 80. Minute.

Abdoulaye Diaby ab 31., Allan Arigoni ab 46. Minute. Young-Jun Lee ab 65., Loris Giandomenico ab 80., Oscar Clemente ab 80. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

