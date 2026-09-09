DE
FR
Abonnieren

Kommentar zum Trainer-Knall in Basel
Degen wollte das Richtige tun – jetzt verlieren alle

Der Rauswurf von Stephan Lichtsteiner beim FC Basel kommt mit Ansage. Der Trainer-Knall beim FCB steht aber nicht nur für eine Niederlage Lichtsteiners, sondern auch von Klubboss David Degen, schreibt Blick-Sportchef Emanuel Gisi.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Kommentieren
1/4
Rascher Abgang: Stephan Lichtsteiner ist nicht mehr Trainer des FC Basel.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_503.JPG
Emanuel GisiSportchef

Der FCB hat den roten Knopf gedrückt. Stephan Lichtsteiner (42) ist als Trainer in Basel Geschichte. Nach wenig mehr als einem halben Jahr, nach nur einem Punkt in der englischen Woche und nachdem er nun schon eine ganze Weile «Dead Man Walking» war. Man muss es so hart sagen: Es war absehbar. 

Mehr zum Trainer-Knall beim FCB
«Es tut mir auch persönlich sehr leid»
Lichtsteiner entlassen
FCB-Boss Degen: «Es tut mir auch persönlich sehr leid»
FCB feuert Trainer Lichtsteiner
Knall in Basel
FCB feuert Trainer Lichtsteiner

Wer einen Ex-Profi ohne nennenswerte Trainererfahrung auf die heisseste Trainerbank der Super League setzt, geht eine sehr riskante Wette ein. Nun wissen wir: am Ende verlieren beide, Klub wie Trainer. Basel zahlt einen Preis: Zwei entlassene Trainer binnen eines Jahres und die Erkenntnis, dass man im Moment weit weg von der nationalen Spitze ist. Dabei wollte Klubboss David Degen (43) im Sommer das Richtige tun, als er Lichtsteiner den Rücken stärkte und ihn nicht entliess, obwohl der Trainer wenige sportliche Argumente für eine Weiterbeschäftigung lieferte.

Nur: Die Misstöne waren früh in der Saison schon da, die Unzufriedenheit mit der Arbeit Lichtsteiners auch, wie Blick schon Mitte August berichtete.

Auch Lichtsteiner geht beschädigt aus der Geschichte hervor: Die Umstände seines Abgangs passen zu seiner maximal unglücklichen Amtszeit, die geprägt war von schlechter Kommunikation nach innen wie nach aussen und dem schweren Vorwurf, dass ihm die Empathie im Umgang mit seinen Spielern fehle. Wer gibt ihm mit diesem Zeugnis eine nächste Chance?

Die gute Nachricht für die FCB-Fans zum Schluss: Das Basler Kader ist gar nicht so schlecht zusammengestellt. Für viele Insider kann der FCB in Sachen Talent mit YB und Lugano mithalten. Dementsprechend gross wird auch der Druck auf Lichtsteiners Nachfolger sein. Gelingt es ihm, aus dieser Gruppe begabter Individualisten um Captain Xherdan Shaqiri eine funktionierende Mannschaft zu formen, ist viel möglich. Auch in dieser Saison. Dafür muss die nächste Trainer-Personalie von Degen und seiner Führungscrew aber sitzen. 

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
6
13
18
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel