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Keine Einigung über Ablöse
Witzig-Wechsel zu Alkmaar geplatzt

Dass AZ Alkmaar um Espen-Allrounder Christian Witzig buhlt, ist seit Donnerstag bekannt. Nun dürfte der Wechsel aber an der Ablösesumme scheitern.
Publiziert: 17:12 Uhr
|
Aktualisiert: 17:48 Uhr
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Christian Witzig (r.) im Duell mit FCL-Captain Pius Dorn.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Christian Witzigs Wechsel zu AZ Alkmaar vorerst gescheitert nach Verhandlungen
  • Holländischer Klub bot angeblich zu wenig Ablöse, Details bleiben unbekannt
  • Witzig hat Vertrag beim FCSG bis Juni 2029 und bleibt wohl
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Stefan Kreis und Tobias Wedermann

Der mögliche Abgang von Christian Witzig (25) zu AZ Alkmaar schlägt am Donnerstag nach dem Europa-Out gegen Nordsjaelland Wellen. Witzig selbst will sich nach dem Spiel nicht mit der Frage beschäftigen, ob er zum Tabellenführer der holländischen Eredivisie wechseln oder den Espen erhalten bleiben wird. Coach Enrico Maassen sagt: «Solange das Transferfenster offen ist, kann immer etwas passieren.»

Am 2. September ist Ladenschluss für Abgänge nach Holland. Laut Blick-Infos ist der Witzig-Wechsel aber vorerst geplatzt. Weil sich die beiden Klubs nicht über eine Ablösesumme einigen konnten. Dass der Thurgauer, der im Januar 26 Jahre alt wird, nicht zum Rekordtransfer der Vereinsgeschichte werden wird, war schon vorher klar. 

Witzig hat Vertrag bis Juni 2029

Wie tief das Angebot der Holländer ist, ist nicht bekannt. Aber bereits im Juli war ein Wechsel gescheitert. Weil AZ Alkmaar für einen Spieler des FC Groningen ein zu niedriges Angebot unterbreitet hatte.

Zahlen werden beim FCSG unter Präsident Matthias Hüppi grundsätzlich nie kommentiert. Fakt aber ist, dass Witzig in der Ostschweiz noch einen Vertrag bis Juni 2029 besitzt. Und die St. Galler nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Andrin Hunziker gerne weiter auf die Dienste des beidfüssig Begabten setzen wollen.

Der hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich auch vorstellen könnte, weiterhin beim FCSG zu bleiben. Einen Wechsel innerhalb der Schweiz schliesst der einfache Nationalspieler aus.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
10
10
2
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
3
FC Basel
FC Basel
4
3
9
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
5
FC Sion
FC Sion
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
0
5
7
FC Luzern
FC Luzern
4
-4
4
8
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
FC Zürich
FC Zürich
4
-6
3
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
4
-5
0
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Super League
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