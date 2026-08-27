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Espengewächs auf dem Sprung?
Blick weiss, welcher Klub an FCSG-Witzig baggert

Wird Ur-Espe Christian Witzig bald holländisch pauken? Die Wechsel-Spur führt zum Tabellenführer der Eredivisie.
Publiziert: 15:33 Uhr
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Aktualisiert: 15:47 Uhr
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Ist Christian Witzig auf dem Sprung nach Holland?
Foto: keystone-sda.ch
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Stefan Kreis und Tobias Wedermann

Dass Christian Witzig (25) auf dem Sprung ins Ausland steht, ist seit Beginn dieser Woche klar. Nun wirds konkret: Laut Blick-Infos hat AZ Alkmaar, Tabellenführer der holländischen Eredivisie, konkretes Interesse am 25-jährigen Allrounder. 

Der hat seine grössten Stärken auf der Acht, kommt dort unter FCSG-Coach Enrico Maassen aber selten zum Zug. Stattdessen spielt der beidfüssig Begabte oft auf der Schiene. Oder er muss, wie zu Beginn dieser Saison, ganz vorne im Zweimannsturm in die Hosen. 

Bei Alkmaar wäre Witzig wohl im Zentrum eingeplant. Weil im Kader aktuell vier Mittelstürmer figurieren. Und sieben Flügelspieler.

Deal noch nicht durch

Noch aber ist der Deal nicht durch. Witzig hat beim FCSG noch einen Vertrag bis 2029. Zwar dürfte ihm der FCSG keine Steine in den Weg legen, gratis aber wird Roger Stilz das Espengewächs trotzdem nicht ziehen lassen. 

Priorität aber hat das heutige Spiel gegen Nordsjaelland. Weil nach Abpfiff klar sein wird, ob der FCSG in der Gruppenphase der Conference League spielt. Und ob Witzig seinen Herzensklub auch dann verlassen wird, wenn er die Chance hat, international Geschichte zu schreiben. 

Vor knapp zwei Jahren kams zu einer ähnlichen Situation, als der damalige FCSG-Verteidiger Isaac Schmidt den FCSG im Playoff-Quali-Spiel gegen Trabzon in die Gruppenphase brachte und die Espen noch in der selben Nacht in Richtung Leeds verlassen hat. 

Etwas mehr als drei Millionen spülte dieser Transfer den Espen in die Kassen. Für Witzig, der im Januar bereits 26 Jahre alt wird, dürften es weniger sein. 

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
10
10
2
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
3
FC Basel
FC Basel
4
3
9
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
5
FC Sion
FC Sion
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
0
5
7
FC Luzern
FC Luzern
4
-4
4
8
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
FC Zürich
FC Zürich
4
-6
3
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
4
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC St. Gallen
FC St. Gallen
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
Europa League
Europa League
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