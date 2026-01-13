Nach den Abgängen von Steven Zuber und Mariano Gomez fehlen dem FCZ die Führungsspieler. Einer, der diese Lücke füllen könnte, ist der ehemalige FCZ-Spieler Mirlind Kryeziu. Momentan befindet sich dieser nämlich auf Klubsuche.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 68