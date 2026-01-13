Kein Führungsspieler beim FCZ «Fast doof, Kryeziu nicht zurückzuholen»

Nach den Abgängen von Steven Zuber und Mariano Gomez fehlen dem FCZ die Führungsspieler. Einer, der diese Lücke füllen könnte, ist der ehemalige FCZ-Spieler Mirlind Kryeziu. Momentan befindet sich dieser nämlich auf Klubsuche.