«Es wäre dringend nötig»
Packt Mario Frick ein neues Toptalent aus?

Dem FC Luzern ist die Hinrunde nicht wie gewünscht verlaufen. Nur Rang acht mit bereits 19 Punkten Rückstand auf Leader Thun. Zeit, für Trainer Mario Frick einen neuen Topshot aus dem Hut zu zaubern, meint Fussball-Reporter Florian Raz in «FORZA!».
Publiziert: 13:45 Uhr
Florian Raz und Tobias Wedermann
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 68
