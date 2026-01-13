Der FC Thun geht am Sonntag als Leader in die zweite Hälfte der Saison. In der Winterpause konnten die Berner Oberländer mit Offensivspieler Ethan Meichtry verlängern. Der 20-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2030.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 68