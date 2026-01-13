Meichtry bleibt bis 2030 «Thuner werden richtig schwer zu knacken sein»

Der FC Thun geht am Sonntag als Leader in die zweite Hälfte der Saison. In der Winterpause konnten die Berner Oberländer mit Offensivspieler Ethan Meichtry verlängern. Der 20-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2030.